HAVARD, Denis



À la Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 30 octobre 2022, à l'âge de 64 ans et 6 mois, est décédé monsieur Denis Havard, conjoint de madame Lyne Robitaille, fils de feu madame Marie-Marthe Garneau et de feu monsieur Lucien Havard. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 14 h. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lyne Robitaille; son fils Jonathan; ses petits-enfants: Laura-Lee, Charlie et Théo; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier, tout le personnel du CHSLD VIGI St-Augustin, tout spécialement le 4e étage où Denis a vécu ses 14 dernières années. Nous n'oublirons jamais les bons soins, l'empathie ainsi que le respect de tout le personnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi St-Augustin Inc., 4954, rue Clément-Lockwell, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, téléphone: 418 871-1232. Des formulaires seront disponibles sur place.