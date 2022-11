Qatar 2022: dix noms à retenir

D’une Coupe du monde à l’autre, il y a toujours des athlètes qui volent la vedette. Certains sortent de nulle part pour impressionner, mais la plupart du temps, ce sont des vedettes qui ne demandent qu’à saisir la chance qui leur est offerte de briller sous les feux de la rampe. Voici, selon Le Journal, les joueurs qui ont le plus de chances de se distinguer au cours du prochain mois. Certains l’ont déjà fait, d’autres obtiennent une première chance de briller.

Kevin De Bruyne (Belgique)

Photo d'archives, AFP

Les « Diables rouges » ont tendance à arriver un peu à court au Mondial et De Bruyne aura la tâche de délivrer l’équipe de ce complexe qui revient la hanter tous les quatre ans. Il figure parmi l’élite internationale et il pourrait prouver qu’il est le meilleur milieu de terrain de la profession.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Photo d'archives, AFP

Il a déjà 37 ans, mais il vieillit bien. Auteur de quatre buts en 2018, il a aussi remporté le Soulier d’or de l’Euro avec cinq filets l’an passé. Il se pourrait bien que ce soit sa dernière Coupe du monde et il voudra tout donner pour conclure en beauté.

Harry Kane (Angleterre)

Photo d'archives, AFP

Meilleur buteur du Mondial de 2018 avec six filets, il a récidivé lors de l’Euro, l’an passé, avec quatre autres réussites. C’est un marqueur qui est fiable comme un métronome, pour autant qu’on lui crée juste assez d’espace pour que la magie opère. Il a déjà à moitié sorti l’Angleterre du noir en menant l’équipe à la finale de l’Euro.

Kylian Mbappé (France)

Photo d'archives, AFP

Il a fait écarquiller bien des yeux lors de la victoire de la France en 2018, et depuis, il a atteint un autre niveau de qualité avec le Paris Saint-Germain. C’est son équipe et il a les épaules assez solides pour la transporter.

Alphonso Davies (Canada)

Photo d'archives, AFP

Il a eu 22 ans au début du mois et c’est peut-être déjà le joueur le plus important du Canada avec sa grande vitesse sur le flanc gauche et son talent avec la balle au pied. À lui seul, il peut déstabiliser une défense avec son rôle de fabricant de jeux, même s’il a montré qu’il pouvait marquer avec cinq buts lors des qualifications de la CONCACAF.

Vinicius Junior (Brésil)

Photo d'archives, AFP

À seulement 22 ans, il est déjà l’une des grandes vedettes du Real Madrid, avec qui il est en train de faire sa niche. Il doit aussi faire sa place au sein de la « Seleção ». Cette Coupe du monde pourrait d’ailleurs être une forme de passation de flambeau de Neymar à Vinicius, même si le premier n’a que 30 ans et qu’il a encore de belles années devant lui.

Son Heung-min (Corée du Sud)

Photo d'archives, AFP

C’est un marqueur intraitable avec Tottenham Hotspurs, et il sera la clé des succès sud-coréens avec sa frappe qui peut faire mal paraître tous les gardiens de la compétition. Il a déjà plus d’une trentaine de buts en sélection et il n’a pas peur des grands événements.

Jonathan David (Canada)

Photo d'archives, AFP

Il n’a que 22 ans et il a pris la Ligue 1 française par surprise lors de la dernière campagne, avec 19 buts dans l’uniforme de Lille, toutes compétitions confondues, et il maintient le rythme cette saison. Il a fini deuxième des marqueurs de la qualification de la CONCACAF avec neuf filets, quatre de moins que son coéquipier Cyle Larin, avec qui il va partager l’attaque.

Pedri (Espagne)

Photo d'archives, AFP

« La Roja » produit depuis des décennies des milieux de terrain de grande qualité, et Pedri est le dernier en ligne. La vedette du FC Barcelone, qui aura 20 ans dans la première semaine du tournoi, pourrait devenir l’un des plus beaux joyaux de la couronne espagnole au vu de ce qu’il a montré à l’Euro l’an passé, alors qu’il n’avait que 18 ans.

Lionel Messi (Argentine)

Photo d'archives, AFP

Il a marqué trois fois en 2018 et à 35 ans, il pourrait lui aussi participer à sa dernière Coupe du monde, tout comme Ronaldo, l’homme à qui on l’a comparé toute sa vie. C’est le moment ou jamais pour Messi qui n’a jamais pu faire mieux qu’une présence en finale en 2014.