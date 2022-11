VEILLEUX, Laval



À la Maison Catherine de Longpré, le jeudi 20 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Laval Veilleux, époux de feu Michelle Bisson et fils de feu Charles-Auguste Veilleux et de feu Madeleine Lapointe. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances aule vendredi 25 novembre en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 10h.et la mise en columbarium aura lieu ultérieurement au Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Il laisse dans le deuil ses enfants : Joël (Nathalie Bolduc), David (Joanie Leclerc) et Hugo (Catherine Boulé); ses petits-enfants : Edouard, Sophia-Rose, Juliette, Charles, Frédérique, Clara, Xavier, Alice et Thierry. Il était le frère de : Jacques (Agathe Gagné), Jacqueline (feu Marcel Mercier), Marcel p.m.é., Michel (Denise Guay), Denis (Lise Lamontagne), feu Camil, Martine (Marcel Cliche), Brigitte (Renald Poulin) et Pierre (Liette Ruest). Il était le beau-frère de : Lise (Jean-Claude Gimbert), Céline (Henri Gosselin), Jean, Pierre et Diane (Jules Brochu). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de La maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.