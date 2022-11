Essai: un conteur du merveilleux

Pour entrer dans cet ouvrage posthume du regretté Serge Bouchard, « mammouth laineux » et homme d’un « autre temps », comme il se qualifiait lui-même, il faut avoir « l’âme à la tendresse », comme le chantait la tout autant regrettée Pauline Julien. Et aussi un brin de nostalgie parce qu’on s’ennuie de cet anthropologue géant qui a marché l’Amérique, sur les traces de nos ancêtres français et de nos frères amérindiens, et dont la voix chaude et rauque à la fois nous portait à rêver de voyages et de découvertes, semaine après semaine, pendant une dizaine d’années, sur les ondes de la radio publique.

Cet ouvrage s’inscrit dans la suite des deux précédents, L’allume-cigarette de la Chrysler noire et Un café avec Marie, qui regroupent ainsi la majorité de ses éditoriaux. Si Bouchard s’y adressait souvent aux arbres, aux animaux, aux camions et aux lacs, nous dit, en préface, Jean-Philippe Pleau qui fut son réalisateur à Radio-Canada pendant onze saisons, c’est, en fait, à nous qu’il s’adressait, souhaitant que ces objets inanimés soient « toujours là pour rappeler aux humains la nécessité que cette humanité vienne au monde, si jamais ces derniers finissaient par l’oublier ».

On trouve, dans ce recueil, une soixantaine de ses chroniques lues en ondes et regroupées en cinq chapitres : Le silence de la chouette ; Exercices de solidarité ; Sur le fil de mon Facebook ; Contre la laideur ; et La mélancolie du long cours.

La simple évocation de leurs titres nous fait saliver d’impatience de les découvrir sous leur format écrit après les avoir entendues à la radio. Et c’est une partie de notre enfance, de notre quotidien, de nos étonnements, de nos angoisses à propos de la mort inévitable et des injustices, que nous retrouvons ainsi, créant une indéfectible complicité entre nous et son auteur.

L’éloge de l’intimité

Ainsi, ces enfants qui jouent au hockey bottine dans la rue avec une balle bleu-blanc-rouge en caoutchouc aux couleurs du Canadien de Montréal, c’est un peu nous, Canadiens français, dans nos belles années d’insouciance. Cette évocation de « la solitude du bas orphelin dans la sécheuse » ou celle « du veuf, urne sous le bras, qui revient à la maison après les funérailles de sa femme», ou celle « du dernier chocolat dans la boîte, celui que personne n’aime », ou encore celle « de la cerise à l’intérieur du Cherry Blossom », nous invite à nous questionner sur notre propre solitude dans l’univers.

Qui n’a pas connu ce sentiment de honte en public lorsqu’une personne en position d’autorité tente de vous humilier devant vos camarades de classe ? Le jeune Bouchard, lui, « cancre d’entre les cancres », en science seulement, était bien équipé pour parer aux coups, étant passé « maître en Hontologie avec un grand H ». Cette cuirasse de faux dur ne l’empêchera surtout pas d’être sensible à l’autre.

Plus loin, Bouchard fait l’éloge de l’intimité, ultime refuge pour se retrouver avec soi-même, pour panser ses plaies à l’aide de larmes salvatrices, soigner ses blessures, ses cicatrices, ses douleurs permanentes.

« L’intimité est un journal qui ne devrait jamais être publié. » Tout le contraire d’une téléréalité, dit-il. Et « lorsque l’humain devient vieux, il ne veut plus parler aux humains », préférant la compagnie des chats, des chiens, des perruches.

Mots coupables

Parfois, il lève le ton pour fustiger l’indolence et la superficialité de nos fausses vies où l’on a perdu le goût de l’hospitalité et de l’entraide. Il dénonce les nouveaux codes langagiers des bien-pensants qui vont jusqu’à dresser des listes de mots coupables qu’il ne faudrait plus prononcer.

« Voilà que je ne puis plus prononcer le mot indien même si j’essaie d’en examiner l’usage à travers le temps. [...] Après tout, on finira par me dire que je suis un homme blanc, de l’ancien temps de surcroît. Il faudra m’excuser de m’appeler Serge Bouchard, d’être venu au monde en 1947, vil profiteur, présumé coupable de tous les péchés du monde. »

Il s’en prend à nos gouvernements incapables de protéger la nature et ceux qui y vivent depuis des millénaires, populations autochtones et animales. Tout en nous appelant à apprendre « l’art de nous laisser pénétrer par le silence des grands espaces ».

