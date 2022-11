TRUDEL, Claudette



À l'Hôpital Saint-François-D 'Assise, le 21 octobre 2022, à l'âge de 81ans, est décédée madame Claudette Trudel, épouse de monsieur Fernand Harvey. Elle était la fille de feu madame Marie Laura Duchesne et de feu monsieur Charles-Joseph Trudel. Elle demeurait à Québec (Beauport).La famille recevra les condoléances en présence des cendres auvendredi le 25 novembre 2022 de 18 h à 21 h, ainsi queElle laisse dans le deuil, outre son mari, Fernand Harvey, ses enfants; Josée (Caroline Gagnon) et Luc, ses petits-enfants; Catherine-Mae et William, ses frères et sœurs; feu Cécile (feu John Chamberland), Germaine (Alfred Kelly), Denise (feu Jean-Guy Kelly), feu Elliette (feu René Falardeau), feu Gaston (Louisette Dombroski), feu Yvon (Ginette Bilodeau), Micheline (Rosaire Desbiens), Jocelyne (Gérard Harvey), ses beaux-frères et belles-Sœurs; feu Auguste (Marcelle fortin), Maurice (feu Marguerite Lavoie), feu Ghislaine (feu Fernand Delorme), feu Colette (feu Adrien Rochefort), Yvan (Céline Brisebois), Jacques (Madeleine Carter), Robert (Monique Fréchette), feu Jeannot(Lisette Harvey), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe du maintien à domicile du CLSC Orléans (CIUSSSCN) ainsi que le personnel de l'unité de soins palliatifs à l'Hôpital St-Francois d'Assise pour leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In memoriam du CHU de Québec, (département des soins palliatifs), (418) 525-4385, fondation@chudequebec.ca