TREMBLAY, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2022, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée madame Cécile Tremblay, conjointe de monsieur Michel Simard, fille de feu madame Jeanne Giroux et de feu monsieur Jean Tremblay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants: Marie-Josée, Marie-Andrée et Gaétan ainsi que leurs conjoint(e)s; ses deux belles-filles: Jennifer et Joanne ainsi que leurs conjoints; son frère Jean (Cécile), ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et beaucoup d'ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie.