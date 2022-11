Vincent Niclo: «Je suis prêt à faire carrière au Québec»

Il fait carrière en France depuis une décennie, est archiconnu en Europe, a vendu plus de 1,5 million d’albums, a collaboré avec de nombreux grands noms à l’international et a même assuré, à dix reprises, la première partie de Céline Dion. Ce n’était qu’une question de temps avant que le ténor pop lyrique Vincent Niclo débarque au Québec, tel un cadeau arrivé juste à temps pour Noël.

«Je lui serai éternellement reconnaissant», affirme d’emblée Vincent Niclo en parlant – forcément, car nous sommes au Québec – de Céline Dion. «Sa rencontre fut pour moi un booster de carrière.»

Le crooner aimant aussi la pop se souvient comme si c’était hier du 24 novembre 2012, alors qu’on lui avait demandé de chanter All by Myself devant Céline dans un spectacle télé. «Je me disais : mais qu’est-ce que tu fais là, se souvient-il. Puis, j’ai tout donné et il y a même une larme qui a coulé lorsque nos regards se sont croisés.»

Le chanteur de 47 ans n’hésite pas à déclarer que cette performance, et la rencontre qui a suivi, a changé sa vie. Car Céline, soufflée par le talent du ténor parisien, l’a engagé pour assurer la première partie de dix de ses spectacles à Bercy. «Elle a changé ma vision du show-business», poursuit celui qui a tenu deux rôles principaux dans les comédies musicales La belle et la bête et Les parapluies de Cherbourg. «Céline m’a aussi donné de précieux conseils, comme celui de donner au public pour qu’il donne en retour, et de ne pas avoir peur de me tromper.»

Au Québec pour Noël

Si son arrivée au Québec coïncide avec celle de la première neige, ce n’est pas un hasard. Les Québécois peuvent déjà découvrir sa voix puissante sur son album Le premier Noël ensemble offert sur les plateformes et ensaché dans l’édition spéciale de Noël du magazine 7 Jours.

Sur ce disque, Niclo a invité trois vedettes québécoises à chanter avec lui en duo des pièces cultes de Noël en français et en anglais. Mario Pelchat (il faut les entendre chanter Minuit, chrétiens !), Martine St-Clair (Un jour Noël) et Krystel Mongeau, la grande gagnante de Star Académie 2022 (Le premier Noël). La chanteuse britannique Sarah Brightman se joint aussi au chanteur pour livrer un splendide Ave Maria.

«C’est un album de plaisir, explique l’artiste. J’aime dire que je fais de la pop-opéra ; je ne fais pas de classique pur. Par moments, j’aime insuffler des sorties un peu plus lyriques. Le choix des chansons de l’album s’est fait de cette manière. Parfois, c’est crooner américain, parfois c’est un peu ténor. C’est un beau mélange.»

Celui qui a souhaité devenir ténor en entendant Pavarotti chanter un jour à la radio partira aussi sur les routes du Québec avec des artistes d’ici pendant les Fêtes. Il prendra part à la tournée du spectacle Noël une tradition en chanson en compagnie de Johanne Blouin, Joe Bocan, Martine St-Clair, Luce Dufault, Shirley Théroux et du groupe Suroît.

«Le succès, pour moi, est un mélange de timing, d’être cohérent, de chance, de la bonne chanson (pour lui, ce fut la magnifique Anemo avec les Chœurs de l’Armée rouge, dont il faut regarder le vidéoclip !) et de rencontres. Toute ma vie, j’ai essayé d’être qui je voulais être et je suis chanceux que le public accepte tous mes petits écarts, mes diverses influences.»

► L’album Le premier Noël ensemble de Vincent Niclo se trouve sur les plateformes