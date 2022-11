Jonquière: deux hommes arrêtés lors de perquisitions de drogue

Plusieurs perquisitions dans le secteur de Jonquière, à Saguenay, ont mené à l’arrestation de deux hommes en lien avec du trafic de stupéfiants, jeudi.

Un total de trois perquisitions de l’Escouade régionale mixte Saguenay dans la municipalité a permis de saisir une quantité importante de drogue.

En plus de 2000$ en argent comptant et d’une arme à impulsion électrique (taser), les autorités ont saisi plus 2 kg de cannabis, 140 g de haschich, 800 g de cocaïne, 170 g de crystalmeth, 30 g de champignon magique et 700 comprimés de méthamphétamine.

Un homme de 29 ans et un second de 31 ans, originaires de Jonquière, ont été arrêtés, puis libérés, en attente de leur comparution. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants.