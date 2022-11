La plupart des centres de ski du Québec bientôt ouverts

Les chutes de neige et la température froide des derniers jours ont permis aux stations touristiques de la province d’amorcer leurs préparatifs en vue de la saison de ski qui s’amorcera, pour la plupart, d’ici une à trois semaines.

« On est vraiment excité et les amateurs de ski aussi. Depuis la tempête [...], tout le monde nous écrit pour savoir quand on ouvre ! » lance Luc St-Jacques, directeur général de la Station touristique Massif du Sud, en Chaudière-Appalaches.

Cet enthousiasme se fait ressentir un peu partout dans les centres de ski de la province depuis quelques jours. C’est que l’importante bordée de neige de la semaine dernière – et le mercure qui se maintient assez bas depuis – a permis à la majorité des stations touristiques de démarrer leurs canons à neige.

Le Sommet Saint-Sauveur dans les Laurentides et le mont Miller en Gaspésie ont même déjà ouvert quelques pistes aux détenteurs d’abonnements ce week-end.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Une météo prometteuse

La majorité des skieurs devront toutefois patienter encore une à trois semaines avant de dévaler leur montagne préférée.

« On a pu récupérer rapidement sur le temps doux de l’automne et on a de belles [journées] de froid et de précipitations devant nous, mais il nous manque encore quelques centimètres », souligne Nadya Baron, directrice marketing au Mont Sutton, en Montérégie.

Environnement Canada prévoit des températures oscillant entre -1 °C et -5 °C un peu partout dans la province d’ici mercredi, avec des nuits plus fraîches où le mercure descendra jusqu’à -17 °C, tout dépendamment des secteurs.

Quelques averses de neige sont aussi prévues pour le début et la fin de la semaine, au grand plaisir des amateurs de sport d’hiver.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Une tendance qui se maintient

L’entièreté des organisations contactées par Le Journal s’attend à une autre bonne saison au niveau de l’achalandage, malgré une certaine hausse des tarifs qu’on attribue à la hausse du coût de la main-d’œuvre.

Pour plusieurs, l’engouement observé durant la pandémie, qui en a poussé plus d’un à s’équiper pour mieux profiter des montagnes, ne s’est pas encore estompé.

« C’est la première fois depuis plusieurs années qu’on faisait une prévente d’abonnements et on a vraiment une belle réponse, alors on s’attend à ce que les gens soient au rendez-vous », indique Mélanie Morneau, porte-parole du Centre de ski Le Relais, à Lac-Beauport.

Ouverture prévue de quelques stations de ski

Sommet Saint-Sauveur (Laurentides)

18 novembre (pour les membres)

Mont Miller (Gaspésie)

19 novembre (pour les membres)

Station Mont-Tremblant (Laurentides)

24 novembre

Station touristique Stoneham (Capitale-Nationale)

25 novembre

Saint-Bruno (Montérégie)

25 novembre

Mont Sainte-Anne (Capitale-Nationale)

26 novembre

Ski Mont Blanc (Laurentides)

3 décembre

Massif de Charlevoix (Capitale-Nationale)

3 décembre

Bromont (Estrie)

Début décembre

Station de ski Le Relais (Capitale-Nationale)

1re semaine de décembre

Massif du Sud (Chaudière-Appalaches)

16 décembre

Mont Sutton (Montérégie)