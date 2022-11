Le Rouge et Or à la Coupe Vanier

Les hommes de Glen Constantin ont comblé un retard de 17 points et passé outre un début de match catastrophique pour remporter la Coupe Mitchell, au Stade Alumni de London.

En retard 17 à 4 au troisième quart, David Dallaire a inscrit deux touchés sur des courses d’une et deux verges pour replacer les siens dans le match. Le botteur Vincent Blanchard a réussi quatre placements pour ajouter 12 points au tableau indicateur. Le porteur Kalenga Muganda a connu un match flamboyant, amassant 173 verges en 24 courses.

Le demi-défensif Hugo Larue s’est imposé sur les unités spéciales en bloquant deux bottés de placement en première demie.

À la Coupe Vanier, le Rouge et Or retrouvera les Huskies de la Saskatchewan, tombeurs des X-Men de St. FX. 36 à 19 à la Coupe Uteck, un peu plus tôt dans la journée.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Plus de détails à venir...