Pour des jours heureux!

Sans qu’on en soit toujours conscient, la peur, à plusieurs égards, nous empêche d’être heureux. Dans son nouveau livre, Gabrielle Bernstein nous propose de nous libérer de nos peurs et de nos schémas du passé. L’idée étant de transformer les souffrances du passé en force et en liberté pour vivre de manière épanouie.

L’auteure à succès Gabrielle Bernstein, qui a écrit plusieurs best-sellers inscrits sur la liste du New York Times, présente neuf techniques pour transformer certains schémas douloureux et négatifs afin d’accéder à la sérénité.

Sans s’en rendre compte, certaines personnes fuient le bonheur en réagissant négativement, trop souvent motivées par la peur. Ce peut être la peur de changer d’emploi, la peur de changer de conjoint ou de s’adonner à de nouveaux loisirs. C’est que l’être humain n’aime pas toujours le changement et encore moins sortir de sa zone de confort.

Pourtant, pour avoir accès à des jours heureux, le changement est, la plupart du temps, indispensable. Pour se sentir en sécurité, on accepte­­­ d’être malheureux craignant la catastrophe. C’est avec plusieurs exemples que l’auteure prouve que la catastrophe anticipée n’arrive pas toujours et qu’au contraire, c’est le bonheur et la paix qui nous attendent au fil d’arrivée.

Dans son livre, Gabrielle Bernstein souhaite que chacun puisse vivre en toute liberté par rapport à ses propres choix, et ce, en toute sérénité. Parfois, ce sont des idées préconçues, pouvant provenir de notre éducation, qui nous empêchent de faire les choix qui sauraient nous rendre heureux. On nous a suggéré que telle profession allait nous convenir et qu’un certain profil amoureux serait le conjoint qui nous conviendrait. Dans certains cas, c’est vrai, nos parents, nous connaissant, nous ont inculqué une éducation et inconsciemment nous ont influencés, mais ce n’est pas toujours ce qu’il aurait fallu faire. Car il y a aussi certains parents qui souhaitent vivre leur propre rêve à travers la vie et le parcours de leur enfant.

Questionnement

L’important est de se questionner avec honnêteté afin de déterminer ce qui nous rend réellement heureux. C’est le premier pas pour accéder au bonheur. Ensuite, le bonheur se dessinera au fur et à mesure, car sachez que tout est en mouvance et ce qui pouvait nous rendre heureux il y a dix ans et peut-être différent aujourd’hui. De là l’importance de se remettre continuellement en question pour poursuivre sa route vers le bonheur.

L’équilibre amoureux

Le fameux équilibre amoureux. Tout le monde voudrait bien que ce soit facile à atteindre ; malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, et le défi est encore plus grand pour les personnes hyper-sensibles.

L’auteure, Élodie Crépel, qui est psychanalyste et médiatrice familiale, y va de nombreux conseils dans son livre afin d’aider ce type de personnalité. D’emblée, on comprend que certaines personnes vont renoncer à une relation amoureuse en raison de mauvaises expériences dans le passé. Par crainte de souffrir une fois de plus, on préférera ne plus s’engager de nouveau. Pourtant, selon l’auteure, les personnes hypersensibles ont plusieurs avantages de leur côté. Dans un premier temps, on suggère de fixer ses propres limites et de définir ses besoins en matière de relations interpersonnelles. Cela aidera à savoir si une personne rencontrée est faite pour établir une relation à long terme. Les limites une fois fixées doivent servir à établir de quelle manière on doit agir. Certaines personnes en font trop et d’autres pas assez lorsqu’il est question de relation amoureuse. Pour obtenir une relation équilibrée, la balance ne peut pas toujours pencher du même côté. Sachant que les personnes hypersensibles sont, la plupart du temps, celles qui en font trop, le sujet doit en être conscient pour éviter les déceptions ou la frustration. En faire trop est une chose et aimer trop en est une autre. Lorsque l’on devient dépendant affectif au point d’étouffer son partenaire, la relation est vouée à l’échec. Les personnes hypersensibles devraient s’assurer de ne pas concentrer toutes leurs énergies sur leur relation amoureuse, en consacrant du temps à l’amitié, au sport ou à toute autre activité saine.

Pour mieux comprendre minou

Vous arrive-t-il de vous questionner sur le comportement de votre chat ? Parfois, on présume de quelque chose à son sujet à tort. Dans son livre, Sonia Paeleman, comportementaliste et spécialiste des chats, répond à 35 questions que la plupart de ceux qui partagent leur vie avec un chat se sont posées un jour ou l’autre. Si votre chat vous suit partout dans la maison, s’il fait ses griffes sur votre divan préféré, s’il se cache sous le lit ou s’il vous ramène une proie qu’est-ce que cela signifie ? C’est à l’aide d’un quiz que l’on tente d’y répondre. Sachant que chaque chat est unique et qu’il demeurera toujours une part de mystère à son sujet, un certain doute planera. Néanmoins, il s’agit là d’un bon livre pour rendre la relation avec son chat plus harmonieuse et qui offre plusieurs conseils pour que votre félin soit plus heureux.