Grâce à la participation de plus de 1000 convives rassemblés au nouveau Quai 30 du Terminal des Croisières du Port de Québec, le 4 novembre dernier, le 58e Coquetélions, présenté sous le thème « Retour vers la démesure », a généré 156 164 $ au profit des œuvres du Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec qui sont, entre autres : Le Camp Kéno, La Maison Dauphine, La Maison Richelieu, Le Carrefour des enfants de St-Malo, La Maison d’entraide l’Arc-en-ciel, Laura Lémerveil, Les Grands Frères & Grandes Sœurs ainsi que plusieurs autres. Sur la photo, de gauche à droite, les coprésidents d’honneur de la soirée 2022 : Donald Beaudry, Patrice Biron et Bernard Poulin.

Rock ta vie !

En décembre 2021, Étienne Drouin perdait subitement l’usage de ses jambes. C’est alors qu’il a découvert Adaptavie, dont la mission, depuis 40 ans, est de maintenir, améliorer et promouvoir le bien-être physique et mental, et l’autonomie des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Son cheminement l’a amené à organiser un concert-bénéfice Rock ta vie qui sera présenté le jeudi 24 novembre, dès 18 h 30, à la Salle Jean-Paul Tardif annexée au Collège Saint-Charles-Garnier. Cent pour cent des recettes des billets de ce spectacle, qui mettra en vedette Donut Disturb, gagnant du « Québec Rock Contest » et Penny Lane, seront remis à Adaptavie, plus précisément pour le projet « Famille Active et Inclusive », qui vise à favoriser l’accès aux sports adaptés. Renseignements et billets (45 $) : adaptavie.org/rock-ta-vie

Le Party beauceron

L’auteur-compositeur-interprète et guitariste Maxime Landry (photo) sera en spectacle le mercredi 7 décembre à 20 h, au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, rue Bertrand, à Beauport, à l’occasion d’un concert-bénéfice du temps des Fêtes au profit de la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Pour ce spectacle de 90 minutes, avec entracte, intitulé Le Party beauceron, Maxime sera accompagné de cinq musiciens. Les billets sont en vente en formule places réservées au secrétariat du Sanctuaire, 158, rue Bertrand, du lundi au mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. Les profits serviront, entre autres, à défrayer les réparations majeures à la toiture réalisées au cours de l’été. Renseignements : 418 663-4011, poste 2.

En souvenir

Le 19 novembre 1997. Le numéro 66 de Mario Lemieux est retiré par les Penguins de Pittsburgh (photo) deux jours après son intronisation au Temple de la renommée du hockey. Mais après plus de 3 saisons à la retraite, il revient au jeu le 27 décembre 2002 et jouera jusqu’en 2006.

Anniversaires

Réjean Lemelin (photo) gardien de but de la LNH (1978-93) avec Atlanta, Calgary, Boston, 68 ans... Patrick Kane, hockeyeur de la LNH (Blackhawks), 34 ans... Jodie Foster, actrice américaine, 60 ans... Meg Ryan, actrice américaine, 61 ans... Claude Quenneville, ex-commentateur de sport retraité de la SRC, 73 ans... Dennis Hull, hockeyeur de la LNH (1964-78) avec Chicago et Détroit, 78 ans... Ted Turner, magnat des médias américains (TBS, CNN), 84 ans.

Disparus

Le 19 novembre 2021 : Normand Webster (photo), 80 ans, ancien rédacteur en chef de The Globe and Mail et de The Gazette... 2018 : Michel Pepin, 57 ans, journaliste qui a notamment travaillé au bureau parlementaire de Radio-Canada à l’Assemblée nationale... 2018 : Dan Maloney, 68 ans, ancien porte-couleurs des Maple Leafs de Toronto de 1978 à 1982 et entraîneur dans les années 1980 (Toronto et Winnipeg)... 2016 : Donald Farley, 46 ans, skieur de fond qui a représenté le Canada aux Jeux de Nagano en 1998 et à ceux de Salt Lake City en 2002... 2011 : Francis Higginson Cabot, 86 ans, concepteur des Jardins de Quatre-Vents à Cap-à-l’Aigle et fondateur d’Héritage Charlevoix... 2010 : Pat Burns, 58 ans, policier et entraîneur dans la LNH... 2003. Roland Leclerc, 57 ans, prêtre et animateur d’émissions religieuses. 1991. Gilles Rivard, 42 ans, auteur-compositeur-interprète... 1959. Mgr Joseph Charbonneau, 66 ans, ancien archevêque de Montréal.