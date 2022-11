Séries sportives: redécouvrir des champions

Ce qui différencie les champions des autres sportifs, ce sont bien évidemment leurs performances extraordinaires. Mais cela va bien au-delà des résultats sur le terrain, le court ou la glace, car ils traînent avec eux un parcours fort inspirant. Pas surprenant qu’on veuille raconter leur histoire.

LDT : toujours plus loin

Photo courtoisie

Jouer au football pour une formation partante de la NFL, obtenir son diplôme de médecine et tenir les rênes d’une fondation, c’est une mission pour Laurent Duvernay-Tardif ! Le Québécois est non seulement devenu un rouage important des Chiefs de Kansas City (il a sa bague du Super Bowl), il a décidé de consacrer du temps pour un jour faire la différence dans le réseau de la santé chez nous. Une inspiration, vous dites ?

► Offert sur Tou.tv.

Andy Murray : refaire surface

Photo courtoisie

Ancien membre du « Big Four », le tennisman Andy Murray est un battant. Ses trois titres de Grand Chelem et ses deux médailles d’or olympiques n’ont pas rassasié sa soif de gains. Passionné, il a dû composer avec deux opérations à la hanche (il en a maintenant une en métal) pour renouer avec la compétition. Comme le prouvent ces images, son chemin a été douloureux, mais il n’a jamais baissé les bras.

► Disponible sur Prime Video.

Man in the Arena : Tom Brady

Photo courtoisie

Dans l’univers du ballon ovale, il n’y a personne d’aussi décoré que l’Américain Tom Brady, quart-arrière qui collectionne les victoires au Super Bowl. C’est ce qui ressort de cette série de 10 épisodes d’ESPN qui s’intéresse aussi à son histoire d’amour avec Gisele Bündchen, dont la fin a récemment été officialisée par un divorce. Mais c’est encore et toujours sur le gazon que la superstar parvient à briller.

► Sur Disney +.

Lindsey Vonn : The Final Season

Photo courtoisie

Véritable reine de la descente, Lindsey Vonn a été une enfant prodige. Dévalant les pentes comme pas une, l’Américaine peut se vanter d’avoir eu quatre médailles d’or olympiques à son cou. Grâce à HBO Sports, il est possible de la suivre alors qu’elle prend part à ses derniers Championnats du monde. Pour elle, c’est l’occasion rêvée de battre le record de la Suédoise Ingemar Stenmark avant d’accrocher ses skis.

► Offert sur Crave.

Sist3rs on Track (Trois sœurs sur la ligne de départ)

Photo courtoisie

Galvanisées par l’athlétisme, les sœurs Tai, Rainn et Brooke Sheppard courent avec une fougue et une aisance qu’il fait bon voir. Si la vitesse et l’endurance leur viennent tout naturellement, les choses ne se présentent pas aussi facilement dans leur vie à l’extérieur de la piste, que ce soit au sein de leur famille installée à New York ou à l’école. Des défis, elles en ont plusieurs. Or, leur but est clair : participer aux Jeux olympiques. Elles veulent un avenir radieux.

► Proposé par Netflix.

They Call Me Magic (Appelez-moi Magic Johnson)

Photo courtoisie

Avant que Kobe Bryant et Shaquille O’Neal fassent la pluie et le beau temps chez les Lakers de Los Angeles, il y a un immortel qui a enfilé les paniers avec une constance désarmante : l’inoubliable Earvin « Magic » Johnson. Sa carrière de basketteur, mais aussi sa vie professionnelle ont de quoi rendre jaloux n’importe qui. Tous ont été impressionnés par cet homme charismatique ; même l’ancien président Barack Obama a tenu à participer à cette série documentaire.

► Produit par Apple TV.