Télé-Nostalgie: Des émissions et du Quick

Les superhéros se sont installés dans l’imaginaire de l’enfant qu’a été Hugo Dubé. Mais le comédien a aussi laissé entrer bien d’autres personnages que ceux qui sont nés pour sauver la planète. Et les journées où il n’allait pas à l’école, il appréciait beaucoup d’entre eux.

Hugo, quelles émissions jeunesse vous ont marqué durant votre enfance ?

Les sentinelles de l’air avec Joe 90 et capitaine Scarlett, pour leur côté international, leur volet espionnage et leur aspect futuriste. Aussi, il y a eu Ultraman, Spiderman et Batman. C’étaient des superhéros qui pouvaient sauver le monde. Enfin, Fanfreluche, La Ribouldingue, Pop Citrouille et Sol & Gobelet. Avec eux, on stimulait notre imaginaire en toute simplicité.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé remontant à cette période ?

Comme il n’y avait pas de canaux spécialisés pour les enfants, les moments durant les vacances de Noël, la semaine de relâche ou à Pâques, on nous présentait en rafale les Tintin, les Astérix, les Lucky Luke et Le Martien de Noël [film québécois, NDLR] avec Marcel Sabourin. Pour moi, c’était un moment de réjouissance, et je pouvais flâner en pyjama en buvant un verre de Quick et en mangeant un « grilled-cheese ».

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Non, plutôt à l’occasion. J’étais un enfant qui aimait jouer dehors et être en compagnie de ma joyeuse bande d’amis, cherchant à découvrir le monde dans mon quartier.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Comme bon nombre de jeunes de mon âge, les superhéros occupaient une place dans mon imaginaire.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Celle de Pop Citrouille, avec son thème d’ouverture dynamique, joyeux et psychédélique...

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Oui. Un personnage qui favorise l’imaginaire, l’ouverture vers le monde et l’autre, et surtout qui n’est pas dilué dans la lourdeur administrative qui peut étouffer la spontanéité.

►Hugo Dubé fait partie de la distribution de la série à suspense Les Honorables (2 saisons) offerte sur Club illico et celle de la comédie Sans rendez-vous dont la deuxième saison est proposée en exclusivité sur l’Extra de Tou.tv.