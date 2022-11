Trafic de stupéfiants: deux perquisitions en Montérégie

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont réalisé jeudi une opération dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le secteur de Saint-Michel-de-Napierville, en Montérégie.

Les policiers ont réalisé deux perquisitions dans un condo industriel et un véhicule sur le chemin Rhéaume.

L’opération a également mené à l’arrestation d’un homme de 40 ans qui a été libéré et qui devrait comparaître à une date ultérieure, en lien avec des accusations de production, trafic de stupéfiants et possession non autorisée d’une arme à feu.

Lors des perquisitions les policiers ont saisi plus de 160 000 comprimés de méthamphétamines, plus de 870 kg de substances poudreuses utilisées dans la production de comprimés de méthamphétamines, une arme de poing et munitions, du matériel destiné à la production de stupéfiants et un véhicule.

