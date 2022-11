Une ferme pas comme les autres à Granby

Si l’on ne se rend habituellement pas dans un verger à cette période de l’année, il en est tout autrement du Verger Champêtre-Gîte et compagnie. En fait, il s’agit d’une ferme ouverte toute l’année où l’on a un contact avec les animaux

On peut aussi aller y chercher notre sapin de Noël et faire une halte à la boutique pour se procurer un panier-cadeau avec des produits du terroir.

Balade avec un alpaga

Photo Alain Demers

Peu après mon arrivée sur le site, j’ai eu l’occasion d’accompagner une petite famille se promenant avec un alpaga en laisse. Il y avait un garçon et une fille.

Ces balades d’une durée de 20 minutes font visiblement la joie des enfants. Celle des parents aussi.

Le tour des terres

Un circuit à pied de trois kilomètres fait le tour des terres. Une carte Ondago est même accessible sur notre téléphone. Il s’agit simplement de télécharger l’application et la carte avant de vous rendre.

Le trajet contourne d’abord la grange puis longe un champ où se côtoient alpagas, chèvres et chevaux miniatures. En tout, la ferme abrite environ 150 animaux, répartis en cinq parcs animaliers.

Le circuit passe dans un verger puis longe un étang et pénètre dans une érablière. Des dizaines de daims dans un parc se sont approchés de moi par curiosité ou peut-être dans l’espoir de se faire donner de la moulée prise dans un distributeur le long du chemin.

Sapinière

Photo Alain Demers

Pas bien loin de la grange, on se retrouve aux abords d’une sapinière. C’est là qu’on peut choisir notre sapin de Noël. La hauteur varie de six à huit pieds.

Une scie et un traîneau nous sont prêtés. Le sapin est emballé pour le transport vers notre domicile.

Boutique

Avant le départ, une halte s’impose à la boutique. On y découvre une grande variété de gelées, de marinades et d’huiles aromatisées, dont certaines avec de l’ail noir.

On a le choix parmi plusieurs plats préparés, dont leur fameux pâté au poulet et leur tourtière. Les tartes et les confiseries ne sont pas en reste. Mon coup de cœur : le fudge à la citrouille.

LE VERGER CHAMPÊTRE- GÎTE ET COMPAGNIE

Entrée pour une visite : 30 $ pour une famille de quatre

30 $ pour une famille de quatre Promenade avec un alpaga ou un cheval miniature : 18 $

18 $ Autocueillette de sapin : 65 $, incluant la visite des parcs animaliers

65 $, incluant la visite des parcs animaliers vergerchampetre.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.