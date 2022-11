Comment aider mon fils ?

Mon fils est entré au secondaire cette année. Déjà que c’était la croix et la bannière pour le motiver pour ses études au primaire, je ne vous dis pas à quel point ça a augmenté cette année. Je dois continuellement pousser sur lui pour qu’il fasse ses travaux, et ça donne lieu à des crises épiques où je finis par perdre patience. Venez à mon secours, car je n’ai pas de conjoint pour m’épauler.

Maman en difficulté

Vous devriez commencer par communiquer avec la LigneParents, où on pourra vous donner des conseils rapidement : 1 800 361-5085. Mais je vous signale aussi que Pierre Bovo a conçu une vidéo pour aider les parents à développer chez leurs enfants les habiletés cognitives simples, mais essentielles pour assurer leur sain développement cognitif et émotionnel. Ça s’appelle Éducation des enfants, vie familiale et réussite scolaire, que vous pouvez vous procurer à l’adresse courriel : info@penseerealiste.com