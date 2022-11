Dolan collabore avec Hans Zimmer

Ce n’est nul autre que le célèbre compositeur Hans Zimmer qui a signé la trame musicale de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la première série télé du cinéaste québécois Xavier Dolan.

• À lire aussi: Xavier Dolan veut prendre une pause du cinéma : « je suis comme tanné»

• À lire aussi: Xavier Dolan plonge dans le thriller pour sa première série télé

Hans Zimmer est un des compositeurs de musique de films les plus réputés à Hollywood. On lui doit notamment les trames musicales des films Dune (de Denis Villeneuve), Gladiateur, Le roi lion, Inception, Dunkirk et la trilogie Batman de Christopher Nolan. Il a remporté l’Oscar de la meilleure bande originale à deux occasions, pour Dune plus tôt cette année et pour Le roi lion en 1995.

Photo AFP

Pour concevoir la musique de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Zimmer a fait équipe avec David Fleming, un autre compositeur de renom avec lequel il collabore régulièrement.

Générosité

En entrevue au Journal, Xavier Dolan indique qu’un autre compositeur devait à la base signer la musique de sa série télé. Mais quand celui-ci s’est désisté, le cinéaste québécois a tenté sa chance avec Hans Zimmer.

​« En quelque sorte, c’est un plan B, lance Dolan en riant. C’est un peu farfelu comme histoire. Curieusement, c’est Sophie Lorain qui m’a dit : “As-tu pensé à Hans Zimmer ?” Je lui ai répondu : “Ben non, voyons, c’est sûr qu’il n’est pas disponible, il ne pourra jamais.” Finalement, Denis Villeneuve nous a mis en contact, je l’ai appelé et il a accepté.

« En travaillant avec lui, j’ai découvert une personne absolument exceptionnelle. Il m’a impressionné par sa grande générosité, sa passion, son humour et sa ferveur. Une amitié s’est développée entre nous de façon fulgurante. »

Une série attendue

Adaptée de la pièce du même titre de Michel Marc Bouchard, la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé débarque sur Club illico le 24 novembre. En plus d’avoir scénarisé et réalisé la série, Xavier Dolan y joue un rôle aux côtés de Julie Le Breton, Éric Bruneau, Anne Dorval, Patrick Hivon et Magalie Lépine-Blondeau.

Découpée en cinq épisodes d’une heure, la série met en scène une thanatologue de renommée mondiale (campée par Julie Le Breton) qui retourne dans sa famille pour embaumer sa mère et qui retrouve par le fait même ses frères qu’elle n’avait pas revus depuis des années. De vieux secrets de famille referont éventuellement surface.