Kyrie Irving s’excuse

Kyrie Irving a remis le pendule à l’heure, samedi, écartant toute affirmation selon laquelle il serait antisémite tout en offrant ses excuses.

• À lire aussi: Bientôt le divorce entre Kyrie Irving et Nike?

• À lire aussi: Mathurin et les Pacers surprennent le Heat

Irving a été suspendu par les Nets de Brooklyn pour au moins cinq matchs après avoir appuyé un film controversé en raison de son contenu antisémite. S'il a retiré le contenu problématique des médias sociaux, il avait initialement refusé de s’excuser à plusieurs reprises, soulevant l’ire de ses patrons et des commanditaires.

Nike s’était notamment dissocié du meneur malgré une collaboration de longue date, annulant au passage le lancement de la nouvelle paire de souliers à son effigie.

«J'avais l'impression de protéger ma réputation et j'ai réagi par pure défense, a-t-il clamé lors d’une entrevue avec la chaîne SportsNet New York. J'étais juste blessé de pouvoir être étiqueté, ou je pensais que j'étais étiqueté, comme antisémite ou anti-juif. Et j'avais l'impression que c'était tellement irrespectueux de me demander si j'étais antisémite ou non.»

«Maintenant, pour le monde extérieur, cela a peut-être été perçu comme une simple [question à répondre par] oui ou non – ce qui, à juste titre, aurait dû être "Non, je ne suis pas antisémite" ou "Non, je ne suis pas anti-juif". Je suis une personne qui croit que nous devrions tous avoir les mêmes chances et que nous devrions tous nous couvrir d'amour, et cela devrait être au premier plan. Mais ce n'était pas dans cette conversation initiale, et je prends ma responsabilité, et je veux m'excuser pour cela parce que ça s'est complètement mal passé.»

Irving a maintenu des moyennes de 26,9 points, 5,1 rebonds et 5,1 mentions d’assistance en huit parties cette saison. Avant les matchs de dimanche, les Nets étaient 10es dans l’Association de l’est en vertu d’une fiche de 7-9.

Irving a été invité sept fois au match des étoiles en 12 saisons avec les Cavaliers de Cleveland, les Celtics de Boston et les Nets. Il a par ailleurs aidé les Cavaliers à remporter le titre en 2016.