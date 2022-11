La Corée du Nord regrette l'«attitude déplorable» du chef de l'ONU après un tir de missile balistique

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a critiqué dimanche l'«attitude déplorable» du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui a condamné un tir récent par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental, a annoncé l'agence étatique KCNA.

«J'exprime mon profond regret du fait que le secrétaire général de l'ONU observe une attitude vraiment déplorable, oublieuse de l'objectif et des principes de la Charte des Nations unies et de sa mission même qui est de maintenir l'impartialité, l'objectivité et l'équité sur tous les sujets», a déclaré la ministre Choe Son Hui.

Elle a ajouté que cela «prouve clairement» que M. Guterres «est une marionnette des États-Unis».

Le chef de l'ONU avait appelé vendredi la Corée du Nord à «immédiatement s'abstenir» de toute nouvelle «provocation» après ce nouveau tir, en appelant à nouveau Pyongyang à revenir à la table des négociations.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a indiqué samedi qu'il allait se réunir lundi pour discuter de la situation.

Appelant l'organe de l'ONU à «répondre de manière appropriée», l'Union européenne a condamné «une action dangereuse, illégale et irresponsable».

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié ces derniers mois leurs manoeuvres militaires conjointes depuis que Kim Jong Un a déclaré en septembre que le statut d'État nucléaire de la Corée du Nord était «irréversible».

Séoul et Washington ont notamment mené fin octobre et début novembre les plus grands exercices aériens communs de leur histoire.

Dimanche, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a rappelé que les autorités de Pyongyang avaient «récemment mis en garde le secrétaire général de l'ONU pour qu'il examine la question de la péninsule coréenne avec impartialité et objectivité».

Elle a mis en avant la politique d'«autodéfense» de la Corée du Nord «dans un environnement sécuritaire inquiétant dans la région en raison de la dangereuse coopération militaire entre les États-Unis et ses forces vassales».

«Le secrétaire général de l'ONU a pourtant rendu responsable la Corée du Nord plutôt que les États-Unis», a assuré la ministre.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait supervisé le lancement de son dernier missile balistique intercontinental accompagné de sa fille, qu'il a dévoilée au monde pour la première fois, selon un message publié samedi par l'agence KCNA.

M. Kim a aussi réaffirmé qu'il recourrait à la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire contre son pays, selon KCNA.