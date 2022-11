Ainsi, la CAQ, QS et le PLQ se sont entendus pour s’assurer que le PQ ait le minimum de pouvoir pour les quatre prochaines années.

Après la nuit des longs couteaux contre le Québec, voici la nuit des petits couteaux contre le PQ.

LES « RÈGLES DU JEU »

« Nous ne faisons que respecter les règles du jeu, diront ces trois partis. Selon les règles en vigueur, ce n’est pas le pourcentage du vote populaire qui compte, mais le nombre de députés élus. On changera la façon de répartir les budgets pour chaque formation et le nombre de questions alloué à chaque parti le jour où on changera les règles. »

Le hic est qu’on ne les changera jamais, ces règles.

Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait.

Même si, avec une course à cinq, ces règles sont injustes et obsolètes.

Et qui fera les frais de cette injustice criante ?

Le PQ, qui, comme l’écrivait Joseph Facal hier, aura un budget famélique et une visibilité minimale (seulement 5 questions sur 100).

On repassera pour la générosité, le respect du vote populaire et l’esprit chevaleresque.

LA MESQUINERIE DE LA CAQ

Que QS et le PLQ fassent tout ce qu’ils peuvent pour tasser le PQ n’est pas surprenant.

On ne s’attendait à rien d’autre d’eux. Ils sont comme deux gringalets qui sont tout contents de voir un troisième gringalet se faire taper dessus dans la cour d’école.

« Au moins, c’est pas nous... Pendant qu’il se fait battre, on a la paix... »

C’est au bas de l’échelle qu’on se donne des coups de couteau dans le dos, pas en haut.

Mais que le parti de François Legault, qui règne en roi et maître, se montre aussi mesquin est décevant.

La CAQ n’est pas censée être nationaliste ?

Qu’est-ce que les caquistes préfèrent ?

Se faire traiter de fachos par les libéraux et les solidaires ou se faire dire qu’ils ne vont pas assez loin par les péquistes ?

Se faire mettre des bâtons dans les roues par QS et le PLQ ou se faire pousser dans le dos par le PQ ?

LE BONNET D’ÂNE

Pourquoi la CAQ tient tant à écraser le PQ ?

Prenez le débat sur les seuils d’immigration.

QS et le PLQ veulent accepter plus d’immigrants que ne le souhaite la CAQ, mais le PQ, moins.

À côté des solidaires et des libéraux, les caquistes passent pour de méchants identitaires anti-immigrants.

(L’image qui leur a collé à la peau pendant la campagne électorale, à la suite des maladresses de François Legault qui associait immigration et violence, et du dérapage de Jean Boulet qui a affirmé que les immigrants installés à Montréal ne travaillaient pas.)

Mais à côté du PQ, qui voudrait que le Québec serre encore plus la vis, la CAQ passe pour une formation généreuse et ouverte sur le monde.

Si vous étiez François Legault, qui voudriez-vous entendre parler le plus fort lorsque vous abordez le thème de l’immigration ?

Le PQ, pardi !

Parce que vous pourriez leur refiler le bonnet d’âne qu’on s’acharne à poser sur votre tête !

La CAQ affaiblit le parti d’opposition qui pourrait le plus l’aider...