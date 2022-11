Premier vol commercial entre Israël et le Qatar pour le Mondial-2022

Le premier vol commercial entre Israël et le Qatar, deux pays n'ayant pas de relations diplomatiques, a quitté dimanche Tel-Aviv pour Doha dans le cadre d'un programme spécial à l'occasion de la Coupe du monde de football, a constaté un journaliste de l'AFP.

La compagnie aérienne chypriote Tus Airways avait indiqué vendredi à l'AFP avoir reçu le feu vert de l'Autorité de l'aviation civile du Qatar pour opérer six vols directs de Tel-Aviv à Doha et six autres en sens inverse pendant la période du Mondial-2022.

Dimanche matin, ce vol a quitté l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv pour Doha, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

«L'histoire s'écrit avec ce premier vol direct entre Tel-Aviv et Doha», a déclaré Lior Hayat, le porte-parole de la diplomatie israélienne, disant que ce vol était le résultat de négociations entre l'État hébreu et la Fifa.

Israël a demandé à ses ressortissants «de respecter les traditions et les lois locales afin d'éviter tout problème pendant leur séjour au Qatar», a-t-il ajouté.

Une délégation diplomatique israélienne est par ailleurs arrivée au Qatar pour assurer des services consulaires aux ressortissants israéliens le temps de la Coupe du monde.

Hadar Segal, un Israélien de 35 ans à bord de ce vol, a dit avoir des billets pour les matches opposant l'Angleterre à l'Iran, ennemi numéro un d'Israël, et l'Argentine à l'Arabie saoudite, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

«Je ne peux pas voyager dans ces pays pour voir leurs matches, y rencontrer leurs supporters, alors ce sera (pour moi) l'événement sportif le plus spécial qui soit», a-t-il témoigné avant le décollage du vol.

«Pour moi, être sur place en tant qu'Israélien sera incroyable et je suis certain que je me sentirai en sécurité au Qatar», a déclaré de son côté Roy Hessing, un autre supporter israélien.

Le Qatar avait été le premier État du Golfe à établir des relations commerciales avec Israël en 1996, ce qui avait d'ailleurs mené à une visite officielle sur place du Premier ministre israélien de l'époque, Shimon Peres.

Mais, en 2000, le bureau commercial de l'État hébreu au Qatar a été fermé et les relations entre les deux pays ont été définitivement rompues en 2009, sur fond d'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza.