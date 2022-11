Stéphanie Bédard: un album doux et bienveillant

Il s’en est passé des choses depuis que Stéphanie Bédard s’est retrouvée en finale de Star Académie en 2005: sa présence hebdomadaire pendant trois ans à l’émission Belle et Bum, sa participation à The Voice en France (2012), les tournées mondiales avec Notre-Dame de Paris (2014-2015), les sorties de l’album Minuit debout et du EP Ricochet. Avec Miroir, elle propose un nouvel album à son image, rempli de douceur.

Désireuse de mener une vie plus simple en nature, à prendre le temps de vivre avec sa petite famille (sa fille Rémie est âgée de 9 mois) et à poursuivre ses ambitions d’un monde plus doux avec la nature (avec sa boutique de savons et shampoings de produits végétaux, Belle Sans Artifice, fondée il y a 8 ans), Stéphanie Bédard avait mis une croix sur les albums. En partie parce que le dernier lui avait demandé beaucoup (trop) de travail.

Sans compromis

Voilà pourquoi, lorsqu’un producteur lui a offert une possibilité de subvention, elle a accepté, mais à ses propres conditions.

«Si c’est mon dernier album, je voulais qu’il soit fait à ma façon, raconte la femme qui vient de célébrer ses 40 ans. Je voulais absolument travailler avec Pilou, notamment, et je voulais prendre le temps d’écrire mes tounes. Ce que j’avais encore peu fait.»

La musicienne, qui ne voulait pas «faire un album pour faire un album», souhaitait créer un disque de musique calme dont les pièces seraient loin de vouloir faire la course aux hits.

«Cette fois, je voulais m’asseoir et voir ce dont j’avais envie et, surtout, ce que j’étais capable de sortir», ajoute l’artiste plutôt reconnue pour livrer de grandes reprises de pièces déjà bien connues.

Dans un studio situé dans une église, en pleine nature, elle a retrouvé des amis musiciens, dont Mathieu Lippé – qui a aussi collaboré aux textes –, Pilou (Pierre-Philippe Côté à qui on doit l’album de La vraie nature) et Emily Skahen alias Georgette, pour qui elle a ressenti un grand coup de cœur amical et professionnel et avec qui elle a facilement composé des chansons.

«Musicalement, je suis allée où je voulais aller, confie l’artiste qui a choisi Miroir comme titre de son album pour le côté introspectif, bienveillant et le reflet de ce qu’elle est. On a veillé à ce que tout soit à mon goût. Je ne suis pas gênée de dire que je l’aime, cet album. Je suis contente de la réception des gens aussi. Il porte à s’arrêter, il marque un arrêt dans le temps. Il est lent et posé.»

Opter pour le positif

Miroir a été écrit en pleine pandémie, dans le but conscient d’être bienveillant et positif.

«Doux, comme une caresse enveloppante», dit-elle.

«Je n’avais pas besoin d’écrire des choses négatives, au contraire, je me disais que ce moment d’arrêt était nécessaire et que je voulais l’aborder dans un angle positif», poursuit la chanteuse qui a compris le lien entre vulnérabilité et force au contact de sa fille et lors de certaines confidences de sa mère. De ces confidences est née la chanson Avec toi, toujours lancée au printemps dernier à la fête des Mères.

«Ma mère m’a expliqué quelque chose de sa vie, un moment où elle pensait bien faire, mais non, confie la chanteuse pour qui la nature est devenue un mode de vie. J’ai trouvé sa vulnérabilité très forte.»

La chanson Polarité revient sur la notion de nuances ; le fait que tout n’est jamais tout noir ni tout blanc. Elle aborde l’importance des zones grises et l’avantage de s’enrichir de l’opinion des autres.

Hâte de se produire

Stéphanie Bédard a hâte de porter son album et ses chansons aux gens. Pour l’instigatrice de La route des lacs (une série de spectacles présentés sur des quais flottants à travers le Québec en 2020, pendant la pandémie), le bonheur suprême serait de livrer des spectacles en pleine nature, dans des lieux semblables à celui où se trouve sa maison: Saint-Alexis-des-Monts.

L’album Miroir de Stéphanie Bédard est sur les plateformes