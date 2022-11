Xhekaj, un cadeau unique

Arber Xhekaj, surnommé « Wifi » par ses coéquipiers, est-il le premier joueur de l’histoire du Canadien à avoir un nom de famille commençant par un « X » ? Bien plus. Jamais dans l’histoire de toute la NHL un athlète n’a eu un nom de famille débutant par un « X ». Pour bien le prononcer, lisez Xhekaj à l’envers en vous imaginant que le « x » est un « y ».

Et je cherche encore un joueur ayant eu le prénom de Arber.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Xhekaj, 6’4’’ et 238 livres qui n’a été repêché par aucune équipe de la NHL est un véritable cadeau. Quand on le reverra chez Costco, ce sera comme client.

RÉAL DANS LA NEIGE

Voilà plus de deux ans qu’il passait à se ronger le frein. Réal Massé, Monsieur Moustache, 82 ans, et il passe près de deux heures par jour dans son gymnase privé de la pourvoirie à Saint-Zénon. À cause de la pandémie, depuis 2020, il n’ouvrait plus l’hiver. Les motoneiges passaient tout droit ou à côté, mais la place était obligatoirement fermée.

Réal et son équipe sont de retour. Ce relais, un des plus courus et appréciés de Lanaudière pour ses 24 suites, ses chalets, sa suave gastronomie et plus d’une vingtaine d’employés reviennent dans cette belle forêt à moins de deux heures de Montréal. Dès la mi-décembre, motoneiges à louer et il vous équipe presque jusqu’aux bobettes. Réal jubile, et, pour lui, il ne neige jamais assez. S’il rouspète trop, on le met sur la vaisselle après le souper et c’est bien mérité.

LES GARDIENS

Des 73 gardiens de but qui ont été à l’œuvre dans le circuit depuis le début de la saison, seulement cinq attrapent la rondelle de la main droite... donc, 68 de la gauche.

Trois gardiens de but de la LNH sont les plus grands à 6 pi 6 po : Antoine Stolark (Anaheim), Magnus Hellberg (Seattle) et Jacob Markstrom (Calgary). Le moins grand est Jaroslav Halak qui, à 37 ans, en est à sa 7e équipe dans le circuit. Il fait 5 pi 11 po. Il est maintenant avec les Rangers.

Photo d'archives, AFP

Le gardien le plus âgé est Craig Anderson jouant maintenant pour Buffalo, son 6e club à 41 ans. Deuxième plus âgé, Marc-André Fleury qui aura 38 ans la semaine prochaine. Le plus jeune du circuit est en Floride. Spencer Chevalier a 21 ans.

Vingt gardiens de la LNH sont Canadiens, 17 sont Américains. On compte 8 Suédois, autant de Russes, 7 sont de la République tchèque et 6 de la Finlande. Deux Québécois : Fleury et Montembault.

De l’enclave