Japon: le papier de toilette, nouvel outil de prévention du suicide des jeunes

TOKYO | Du papier hygiénique avec des messages de prévention du suicide imprimés dessus: c’est l’initiative originale récemment mise en place dans des universités du département japonais de Yamanashi.

«Cher toi, qui passe des jours difficiles en prétendant que tout va bien», peut-on lire en lettres bleues sur ces rouleaux blancs. «Tu n’as pas besoin de tout nous raconter... mais pourquoi pas juste un petit peu?»

AFP

En plus de ce genre de messages, rédigés par un spécialiste de la santé mentale et assortis de numéros de téléphone de prévention du suicide, des images apaisantes figurent aussi sur ces papiers toilette, comme un chat roulé en boule.

Les autorités de Yamanashi ont distribué 6 000 rouleaux de ce type dans 12 universités locales le mois dernier.

«Vous êtes seul dans les toilettes. Nous sentions que c’est dans de tels moments que des pensées angoissantes peuvent vous venir à l’esprit», a expliqué lundi à l’AFP un responsable du département, Kenichi Miyazawa.

Comme dans beaucoup d’autres pays, un bond du nombre de suicides a été constaté au Japon avec la pandémie de la COVID-19 qui a renforcé l’isolement de nombreuses personnes.

En 2020, près de 500 enfants et adolescents se sont donné la mort au Japon, un record national et presque deux fois plus qu’en 2016, selon le ministère de la Santé.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide • www.aqps.info • 1-866-APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute • www.jeunessejecoute.ca • 1-800-668-6868

Tel-Jeunes • www.teljeunes.com • 1-800-263-2266