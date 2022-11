Jean Lapointe s’est confié à son fils Jean-Marie dans une entrevue en prévision de sa mort

Neuf ans avant sa mort, Jean Lapointe s’est confié à son fils Jean-Marie, lors d’une entrevue diffusée dimanche soir sur les ondes de TVA. Un entretien intimiste où l’acteur, chanteur et humoriste revient sur les moments marquants de sa vie.

• À lire aussi: Le Québec pleure un de ses grands

• À lire aussi: Les fans de Jean Lapointe pourront assister à la cérémonie funéraire

Ce document de 45 minutes, intitulé Pour une dernière fois... Jean Lapointe, disponible sur le portail QUB, a été réalisé en 2013 et devait être diffusé uniquement à la suite de son décès.

Croyant, Jean Lapointe avoue ne pas avoir peur de la mort, prédisant un grand party à son arrivée au paradis, où il a dit avoir hâte de revoir sa mère, ses deux frères, ses deux petites sœurs mortes en bas âge, qu’il n’a pas connues, ses conjointes et toutes les femmes qu’il a aimées. Il a aussi hâte de retrouver son ami, «le beau géant» Félix Leclerc.

«Je vais certainement passer un bout de temps au purgatoire. Je crois avoir fait plus de bien que de mal. Ce n’est pas à moi de décider. C’est lui qu’il décidera», a-t-il confié à son fils Jean-Marie.

Jean Lapointe, qui souhaitait mourir dans son sommeil, avoue avoir hâte de demander un bon Scotch à Saint-Pierre, si la chose est permise.

«J’aurais aimé léguer ma foi à mes enfants, mais ils n’en ont pas tous voulus», a admis celui qui fréquentait le mouvement des Alcooliques anonymes.

Sur sa plus belle réussite, il cible l’ovation qu’il a reçu lors de son tout premier spectacle en solo, à la salle Maisonneuve de la Place des Arts., en 1977.

Écoutez l'entrevue de Jean Lapointe au micro d'Isabelle Maréchal via QUB radio :

«Ce fut ma première ovation. Je pleurais. J’étais trop ému d’émotion. Mon gérant, Guy Latraverse, qui n’était pas né de la dernière couvée, avait réservé six autres soirées. Ce fut le point de départ d’une tournée», a-t-il raconté, ajoutant que l’amour et les rires du public, ça n’avait pas de prix.

Il raconte qu’il a détrôné son ami Yvon Deschamps et qu’il a ensuite subi le même sort lorsque André-Philippe Gagnon est arrivé dans le décor.

Jean Lapointe avoue ne pas avoir été un bon père avec ses trois premiers enfants, Danielle, Michelle et Marie-Josée.

«J’étais très jeune et dans l’alcool. Je n’ai pas été bien fin avec Mado (Madeleine), ma première épouse. J’ai été plus près de Maryse, Jean-Marie, Catherine et Anne Elisabeth, que j’ai eu avec Marie», a-t-il dit.

Il admet que les longues tournées, lors d’une période faste monétairement, a un peu miné sa relation avec ses enfants.

«Je suis fier de tous mes enfants», a-t-il mentionné, indiquant qu’il avait vécu, selon la maxime des Alcooliques anonymes, soit un jour à la fois.

Jean-Marie, son fils, a avoué avoir été affecté par l’amour du jeu de son père. Un segment d’entrevue où le père et le fils ont été ébranlés.

«Le jeu, c’est une recherche de sensations et d’adrénaline. C’est un vice. Je n’ai jamais joué au-dessus de mes moyens et des moyens, j’en ai eu, à un moment de ma vie. Ça m’a coûté une beurrée», a-t-il laissé tomber.

La Maison Jean Lapointe, où il a séjourné, est sa plus grande fierté, rappelant qu’il y avait vécu une période extrêmement difficile, accroc aux Valium, où il avait été 17 jours dans dormir.

Il aurait aimé, s’il avait eu une baguette magique, revenir à l’âge de 35 ans, alors qu’il était au sommet de sa forme.

«Jean Lapointe c’était un homme bien ordinaire avec un certain talent. Un homme de bon cœur. La vie a été trop bonne pour moi. J’ai été comblé, choyé et privilégié de la vie avec ce cadeau de dieu de la providence», a-t-ll lancé, à la fin de cette rencontre avec son fils.