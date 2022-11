La vérité choque !

Les mauvais commentaires des journalistes concernant Pierre Poilievre viennent du fait qu’ils n’aiment pas que ce dernier ne joue pas la game. Avant, on avait droit à du théâtre convenu d’avance, avec d’un côté les reporters, les journalistes et les analystes, et de l’autre, les politiciens. Des gens qui s’opposaient à l’occasion, mais dont on convenait qu’ils étaient simplement des rouages éprouvés, des privilégiés du système en somme.

Entre les deux, on avait le peuple. À mes yeux, et au-delà de son comportement outrancier, Poilievre, par son irrévérence et sa façon directe d’aborder les questions, vient interrompre le ronron habituel, et c’est ça qui dérange.

Anonyme

Je pense que le danger est pas mal plus important que vous le dites. Qu’un politicien comme Pierre Poilievre, qui aspire à devenir chef du gouvernement canadien, se soit permis d’appuyer la caravane de la liberté qui a occupé le centre-ville d’Ottawa en se disant ouvertement contre les mesures sanitaires me semble laisser présager un grand danger. Vous avez envie qu’on se retrouve avec un remake de l’assaut du Capitole provoqué par le président Trump ? Eh bien, pas moi.