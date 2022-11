Les 5 moments forts des American Music Awards

Le gratin américain – et une poignée de stars internationales – s’est réuni à Los Angeles dimanche soir pour la 50e remise des prestigieux American Music Awards. Prix marquants, hommages bien sentis, numéros grandioses... Voici les 5 temps forts de la cérémonie pilotée par Wayne Brady.

Au revoir, Olivia

Trois mois après son décès, Olivia Newton-John demeure toujours indélogeable dans le coeur des mélomanes. Pink l’a prouvé de belle manière en honorant sa mémoire avec une reprise stellaire de l’intemporelle Hopelessly Devoted to You. Un peu plus tôt, la chanteuse avait ouvert la soirée en interprétant son plus récent succès, Never Not Gonna Dance Again en patins à roulettes, un clin d’oeil évident à la célèbre comédie musicale Xanadu, dont Olivier Newton-John incarnait l’héroïne en 1980.

La consécration de Taylor Swift

Taylor Swift a connu un triomphe total en mettant la main sur les six prix pour lesquels elle était en lice. La chanteuse en avait littéralement plein les bras au terme de la soirée avec ses statuettes incluant celle de l’artiste de l’année, catégorie dans laquelle elle a coiffé les Beyoncé, Adele et autres Harry Styles de ce monde.

Et de cinq pour BTS

Le groupe coréen BTS a beau être en pause jusqu’en 2025, il a tout de même réussi à mettre la main sur sa cinquième statuette en autant d’années. Le septuor – sacré groupe pop favori – a toutefois brillé par son absence lors de la cérémonie; son membre cadet, Jungkook, interprétait au même moment l’hymne officiel de la Coupe du monde de la Fifa, au Quatar, dans le cadre de la soirée d’ouverture.

En mémoire de Takeoff

Olivia Newton-John n’est pas la seule disparue dont le départ a été souligné. L’animateur Wayne Brady a tenu à rendre hommage au rappeur Takeoff, décédé le 1er novembre dernier lors d’une fusillade au Texas. “Au nom de tous les fans de hip-hop partout dans le monde, nous vous remercions, Takeoff, pour votre talent artistique, et ce soir, nous honorons votre mémoire”, a-t-il sobrement déclaré.

Passé et présent

Le passé et le présent ont convergé vers la scène du Microsoft Theater ce weekend pour rendre hommage au grand Lionel Richie, récipiendaire du prix Icône. Stevie Wonder et Charlie Puth ont uni leurs voix – et leurs pianos – pour un pot-pourri de titres tirés du répertoire du leader des Commodores, entonnant Three Times a Lady, Easy, All Night Long et autres Say You, Say Me. Un numéro grandiose et marquant, bref à l’image de la carrière de Lionel Richie.