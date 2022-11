Les Broncos ne veulent plus de Melvin Gordon III

Les Broncos de Denver ont inscrit le nom du porteur de ballon Melvin Gordon III au ballottage dans le but de mettre fin à leur association.

Cette décision survient lundi, moins de 24h après un revers de 22 à 16 contre les Raiders de Las Vegas. Le demi offensif de 29 ans a échappé le ballon dans la zone rouge pendant ce match. C’était la cinquième fois qu’il perdait le ballon au profit de ses adversaires en 10 parties cette saison.

«Ça me rend malade, avait-il dit Gordon III à propos de son échappé après le duel. Je me suis tiré dans le pied et j’en suis contrarié.»

En 2022, le porteur de ballon disputait une troisième campagne dans l’uniforme des Broncos. Il avait disputé les cinq premières saisons de sa carrière dans l’organisation des Chargers, qui l’avaient repêché en première ronde (15e au total) de l’encan amateur de 2015.

Gordon III a couru avec le ballon en main 90 fois pour 318 verges et deux touchés cette année. Il a également attrapé 25 passes pour 223 verges.