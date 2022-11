L'inventeur du cidre de glace reçu membre de l'Ordre du Canada

L’inventeur du cidre de glace, le Québécois Christian Barthomeuf, a finalement reçu son insigne de l’Ordre du Canada cette semaine en même temps que près d’une cinquantaine d’autres personnalités, avec deux ans de délai dû à la pandémie.

Cette reconnaissance lui avait été attribuée en 2020.

C’est donc jeudi à Rideau Hall, lors d’une cérémonie officielle, que le producteur de cidre de Frelighsburg, en Estrie, et les autres personnes honorées, ont reçu leurs médailles des mains de l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean, qui remplaçait exceptionnellement la gouverneure générale actuelle, Mary Simon, absente pour cause de maladie.

Dans sa présentation de Christian Barthomeuf, le bureau de l’Ordre dit notamment de lui qu’il «a repoussé les limites de la viticulture et de la pomiculture québécoises». «Fort de sa riche expérience en production de vin de glace, il a mis à profit les hivers canadiens en inventant le cidre de glace, produit phare du terroir québécois et reconnu mondialement.»

Le principal intéressé, avec qui nous avons pu nous entretenir après la cérémonie, était heureux de voir ainsi reconnues sa paternité du cidre de glace et sa contribution au secteur de la cidriculture,

«Je n'aime pas trop me mettre en avant, mais je me suis dit que ça permettrait de remettre les pendules à l'heure», nous a dit le cidriculteur qui déplore que d'autres producteurs tentent de revendiquer la paternité du cidre de glace pour se faire de publicité.

M. Barthomeuf se souvient comme si c'était hier du moment où il a imaginé faire du vin de glace avec des pommes, en 1989.

«J'étais en train de cueillir du raisin gelé fin novembre dans le but de faire du vin de glace, et tout à coup mes yeux sont tombés sur les pommiers de mon voisin et je me suis demandé: «Pourquoi ne pas essayer avec des pommes?» Tout ça parce que j'étais à genoux dans la neige à me geler les doigts!»

Il raconte être allé acheter des caisses de pommes pour les mettre à geler.

«J'ai appliqué la méthode du sauternes, ce vin liquoreux français, en gardant la même densité. À la première tentative, j'ai obtenu un produit que tout le monde a trouvé délicieux. Ça m'a pris quand même quelques années trouver la température idéale pour faire geler les pommes, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai conservé la même méthode», nous a expliqué M. Barthomeuf.

Jusqu'en 2007, il a agi comme consultant auprès de nombreux cidriculteurs, notamment le Domaine Pinnacle et La Face cachée de la pomme, devenue Verger Hemmingford, de même qu'auprès du Paradis des fruits qui a cessé sa production de cidre depuis. Il a obtenu des permis de fabrication de cidre pour eux et développé différents cidres de glace à leur bénéfice.

En 2003, Christian Barthomeuf a fondé le Clos Saragnat avec sa compagne Louise Dupuis. Les cidres fermiers sur lie, cidres de glace et autres produits qu'ils produisent encore aujourd'hui sont en vente à la SAQ et disponibles dans certains restaurants, dont Toqué! et Bouillon Bilk à Montréal.

L’Ordre du Canada s’ajoute à d’autres reconnaissances de son travail qu’il a obtenues au fil des ans, dont un prix du Museo de la Sidra, en Espagne, en 2008, ainsi que le Prix des Arts de la Table du Gouvernement du Canada en 2010.