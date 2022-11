Mondial: Quand Grealish dédie son but à un enfant atteint d’infirmité motrice cérébrale

DOHA | Auteur du sixième but de l’Angleterre lors de la victoire 6-2 contre l’Iran, lundi, Jack Grealish a dédié son but à Finlay, 11 ans, atteint d’infirmité motrice cérébrale, à qui il avait promis une célébration spéciale.

• À lire aussi: Mondial: les onze joueurs iraniens s’abstiennent de chanter leur hymne

• À lire aussi: Coupe du monde : un mélange toxique

• À lire aussi: Coupe du monde au Qatar: un gros show pour oublier la discorde

Servi en retrait par Callum Wilson, Grealish n’a eu presque qu’à pousser le ballon pour marquer le but du 6-1, mais il n’a pas oublié d’agiter les bras en faisant des vagues, près du poteau de corner, comme le lui avait demandé le jeune garçon lors de leur rencontre peu avant le Mondial.

Jack Grealish just did the celebration for Finlay. 🥰❤️ https://t.co/VXfqIonmU3 — HLTCO (@HLTCO) November 21, 2022

Le joueur de Manchester City avait rencontré le jeune supporter dans le cadre des activités de la fondation City in the Community, après que celui-ci lui avait écrit une longue lettre pour évoquer son admiration sportive mais aussi pour le dévouement de Grealish vis à vis de sa petite sœur Hollie, 19 ans, atteinte du même trouble du développement.

AFP

«Tu es mon héros et le meilleur des grands frères envers ta sœur», lui avait écrit Finlay qui avait reçu la visite surprise de son idole à la fin d’un entraînement de foot du garçon.

AFP

Il avait promis de faire la célébration de son choix à son prochain but avec l’Angleterre et Finlay ne pouvait sans doute rêver plus belle occasion.

Jack «Grealish est un être humain adorable», a assuré en conférence de presse sont sélectionneur Gareth Southgate, à qui un journaliste norvégien a appris l'histoire derrière la célébration.

«Il a une situation similaire avec sa propre soeur et il est très conscient de l'influence qu'il peut avoir» en tant que joueur de football, a-t-il continué. «C'est un homme extrêmement gentil et on a la chance de travailler avec un groupe de joueurs qui ont faim de jouer, qui sont très humbles et font attention aux autres», a-t-il conclu.