La Fondation ARQ, chapeautée par l’Association Restauration Québec (ARQ), a remis le 15 novembre, lors du Salon ARQ Contacts Capitale-Nationale, tenu à Québec, ses prix Reconnaissance à trois établissements de la région de la Capitale-Nationale (l’Intimiste de Lévis, Chez Boulay du Vieux-Québec et le Casse-Croûte Pierrot de la 1re Avenue à Limoilou) qui célèbrent respectivement leur 25e, 10e et 50e année d’existence. En plus de souligner la longévité des établissements, les prix Reconnaissance de la Fondation ARQ ont été créés afin de reconnaître les efforts, la ténacité et les accomplissements des restaurateurs méritants ainsi que pour souligner l’importante contribution de leur personnel à ce succès. Sur la photo, de gauche à droite : Melanie Haas, de SkipTheDishes, partenaire de l’évènement ; Martin Patry, du restaurant L’intimiste ; Arnaud Marchand, du restaurant Chez Boulay ; Nancy Harvey et Gaël Éon, du Casse-Croûte Pierrot, et Vincent Arsenault, président de la Fondation ARQ.

La SHAQ

Jean Breton, président de la Société d’histoire d’autobus du Québec (SHAQ), était fier de me faire parvenir le nouveau calendrier (2023) de son organisme, qui en fait la production depuis 2017. Le calendrier 2023 montre 30 photos des autobus de Québec sous le thème « Les autobus des compagnies privées ayant été vendus à la CTCUQ lors de sa création en 1971 ». Il est offert au coût de 15 $, plus 3 $ de frais postaux, par l’entremise de la Société d’histoire d’autobus du Québec en consultant le site de la Société à : https://www.histoireautobusquebec.com/.

Une reconnaissance internationale majeure

Courtoisie

Bravo à Technimount EMS, de la rue Marchand à Québec, qui vient de se distinguer sur la scène internationale à titre de lauréate du grand prix EMS World Innovation Awards, décerné aux États-Unis pour la firme ayant fait preuve de la meilleure innovation en matière de produits destinés à la sécurité du personnel préhospitalier (paramédics) et médical (médecins, infirmières et autres professionnels de la santé) et des patients en soins critiques, lors de transports et transferts de ceux-ci vers des établissements hospitaliers spécialisés. Sur la photo, Carl Bouchard (à droite à l’avant-plan) fondateur et PDG de Technimount System, et une partie de son équipe rapprochée.

Encore jeune

Courtoisie

Bonne fête en retard (c’était hier) à Joanie-Kim Mcgee Tremblay (photo), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, qui a célébré son 35e anniversaire de naissance. Son conjoint Rémi et leurs deux enfants, Anthoni et Lucie-Kim, n’ont pas manqué de souligner l’évènement en compagnie de plusieurs membres de la famille.

En souvenir

Le 21 novembre 1982. Wayne Gretzky (photo) réussit une soirée de six (6) points en inscrivant son 17e tour du chapeau en carrière et en ajoutant trois (3) passes, mais cela n'a pas suffi puisque les Oilers devaient perdre 9-7 face aux Nordiques de Québec et les frères Stastny au Northlands Coliseum d’Edmonton.

Anniversaires

Alex Tanguay (photo) entraîneur-adjoint chez les Red Wings de Detroit de la LNH, 43 ans...Yolande James, ex-députée de la circonscription de Nelligan à l'Assemblée nationale du Québec de 2004 à 2014 dans le caucus libéral, 45 ans...Marie-France Goudreault, consultante en événementiel, 56 ans...Nicollette Sheridan, actrice anglaise, 59 ans...Jacques Trudel, ex-directeur des ventes locales et régionales, Le Journal de Québec, 61 ans...Sophie Lorain, actrice, réalisatrice et productrice québécoise, 65 ans.

Disparus

Le 21 novembre 2017 : David Cassidy (photo), 67 ans, chanteur et acteur américain et idole populaire des années 70... 2019 : Andrée Lachapelle, 88 ans, comédienne, actrice et grande dame de la scène culturelle québécoise qui a fait carrière pendant près de 70 ans... 2018 : Raynald Tremblay, 73 ans, vice-président de Capitale Chrysler... 2014 : Claude Sylvestre, 87 ans, réalisateur, un artisan de la première heure de Radio-Canada... 2013 : Maurice «Mad Dog» Vachon, 84 ans, lutteur québécois... 2007 : Tom Johnson, 79 ans, 6 Coupes Stanley, 15 saisons en LNH (Montréal et Boston)... 1993 : Bill Bixby, 59 ans, acteur (Dr David Banner) dans L’incroyable Hulk... 1992 : Jean-Paul Ladouceur, 71 ans, peintre, créateur des personnages de Pépinot et Capucine.... 1970 : Newsy Lalonde, 83 ans, avec le Canadien de Montréal pendant 21 ans.