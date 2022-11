Saguenay: le masque peu populaire malgré l’achalandage accru des commerces

La distanciation sociale est de plus en plus difficile à respecter dans les commerces du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’approche des Fêtes; or, malgré cet achalandage accru, une minorité de clients portent le masque même si la santé publique le recommande fortement dans les endroits publics.

«Je ne le porte pas, mais je ne suis pas contre l’idée», a indiqué un client du IGA situé sur le boulevard Talbot dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Ils sont d’ailleurs plusieurs à ne pas adhérer à la récente recommandation de la santé publique. Sur les 40 personnes qui ont franchi les portes du supermarché entre 9 heures 30 et 10 heures lundi matin, seulement cinq clients portaient leur masque selon ce qu’a pu constater une équipe de TVA Nouvelles.

«Je le porte continuellement, a précisé un autre client. On a voyagé beaucoup au Japon et comme le port du masque est presque universel, c’est devenu une habitude pour nous aussi.»

Au Walmart situé de l’autre côté de la rue, en 10 minutes, deux clients sur la quarantaine qui ont accédé au commerce avaient leur couvre-visage.

Il s’agit principalement de personnes plus âgées. Les jeunes adultes semblent moins disposés à le porter.

«Ça ne me tente plus de le porter, surtout que je suis asthmatique», a affirmé une jeune femme rencontrée dans le stationnement.

«Moi je ne le porte pas, a mentionné une autre. Mes enfants sont à la garderie et me ramènent déjà tous les virus donc c’est assez.»

«Ça fait trois mois que je porte mon masque pour travailler et je ne l’enlève jamais, a précisé, Linda Tremblay, une employée de Chic lunette située dans le centre commercial Place du Royaume. Je protège les autres en plus de me protéger.»

Comme d’autres commerçants, elle constate qu’une minorité de clients portent un masque, mais qu’ils sont tout de même plus nombreux à le porter qu’ils ne l’étaient il y a un mois.

«Ça a augmenté un peu oui, a-t-elle souligné. Je dirais qu’on en voit plus en avant-midi qu’en après-midi parce qu’il y a plus de personnes âgées.»

«Depuis deux semaines, il y en a plus qui le porte», a également constaté le propriétaire de la Bijouterie aux Rubis, Richard Talbot.

La santé publique rappelle que le lavage des mains demeure important. Un geste simple que beaucoup de gens ont aussi laissé tomber.