Tournée dans la jungle au Costa Rica: premières images de la téléréalité «Sortez-moi d’ici!» de TVA

Les 10 personnalités qui se mesureront à la jungle du Costa Rica dans la nouvelle téléréalité «Sortez-moi d’ici!» de TVA sont maintenant connues.

Serpents, bibittes et défis de toutes sortes attendent les campeurs, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée lundi. On dirait «Fort Boyard» avec encore plus d’adrénaline.

L’auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette, le gagnant de «Révolution» Rahmane Belkebiche, le boxeur et acteur Deano Clavet, le gagnant de la première saison de la téléréalité «Chef de bois» Jean-Michel Leblond, l’intensiviste François Marquis, la créatrice de contenus Livia Martin, l’humoriste Jean-François Mercier, la présentatrice météo Colette Provencher, la chanteuse Nathalie Simard et la triple médaillée olympique Marianne St-Gelais vivront assurément des émotions fortes dans cette adaptation du rendez-vous britannique «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!», d’ITV Studios.

Leur camp de base sera très rudimentaire. Ils dormiront à la belle étoile, auront faim et devront faire preuve de débrouillardise, de courage et d’entraide. À travers tous les défis, ils chercheront à accroître leurs rations de nourriture et, surtout, à éviter de revenir au Québec plus tôt que prévu.

Les animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion ont pour leur part séjourné à l’hôtel lors du tournage, si bien qu’ils n’ont pas connu la jungle de la même façon, les chanceux.

Chaque participant tentera de mettre la main sur la cagnotte de 100 000 $ pour la remettre à la fondation de son choix.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité «Sortez-moi d’ici» sera diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, à compter du 15 janvier prochain, soit juste avant la nouvelle saison de «La Voix».