Une uniformité importante, pense une vétérane de l’armée canadienne

Une vétérane des Forces armées canadiennes (FAC) admet qu’elle a mal à son armée depuis que la «barrière des genres» et des restrictions a été abolie au sein de cette organisation.

«On représente quelque chose. La discipline militaire est reconnue. Un soldat est censé être droit. Il y a comme une force derrière l’uniforme. J’aime ça voir que tout le monde est pareil dans une parade», a mentionné la vétérane Hélène LeScelleur en entrevue à QUB radio.

Cela dit, elle a reconnu que la politique de l’armée est vieille de plus de 50 ans et que la façon de voir les choses était très vieux jeu.

«Il y a une diversité qu’on doit reconnaître et on doit faire preuve d’ouverture. Cependant, dans le long terme, cela peut nous amener dans un endroit qui peut être dangereux», a-t-elle mentionné au micro de Richard Martineau.

Selon elle, lorsqu’on arrive dans une situation de conflit comme en Afghanistan, on s’attend à ce que les gens réagissent en groupe. «Nous n’avons plus à réfléchir à si je porte une jupe ou un pantalon. C’est là où il faut mettre cette différence individuelle de côté. On doit alors se mettre au service de quelque chose qui est plus grand. Si nous laissons place à cette individualité, trop de place peut-être, est-ce que nous pourrons faire agir nos soldats quand ce sera de leur donner des ordres?»

Par son rôle, un soldat est déjà différencié de la société, estime-t-elle. «Est-ce qu’on veut diluer ce rôle pour faire place à un peu d’individualité? Je comprends qu’il faut faire place à l’humain, ce que nous avons trop souvent oublié. Cependant, on s’attend à une certaine posture individuelle pour être en mesure de réagir instinctivement. Le pendule frappe à 180 degrés et il faudra peut-être se réajuster dans certaines circonstances.»

Malgré tout, la vétérane reconnaît qu’un soldat qui porte la jupe ou les cheveux bleus ne fera pas de lui un meilleur ou un moins bon soldat. «L’effet n’est pas sur l’individu, mais sur l’ensemble de la réflexion lorsque nous avons un travail en groupe à faire.»

En guise de conclusion, Mme LeScelleur croit que cette nouvelle politique vise à se montrer plus attrayante dans un contexte où le recrutement est plus difficile.