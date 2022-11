PELLETIER, Soeur Fernande



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le vendredi 18 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Sœur Fernande Pelletier, (en religion: Sœur Sainte-Marcelle-de-Rome), Sœur de la Charité de Québec, après 69 ans de vie religieuse. Elle était la fille de monsieur Jean-Baptiste Pelletier et de madame Marie-Adèle St-Laurent, de Sainte-Luce de Rimouski, QC. Les membres de la famille de Sœur Fernande Pelletier seront accueillis au, à compter de 13 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, son frère et ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Lionel (Carmen Lavoie), Rimouski; Bernadette (Jean-Guy Tremblay), Baie-Comeau; Germaine (Jacques St-Laurent), Baie-Comeau; Béatrice Rioux (feu Jean-Marie), Rimouski, ainsi que ses neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison