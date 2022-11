ALLAIRE, Jean-Noël



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 novembre 2022, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Noël Allaire, conjoint de madame Ghislaine Beaumont, fils de feu madame Adela Lepine et de feu monsieur Joseph Xavier Allaire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 17 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses deux enfants: Claudie Allaire (Pierre St Hilaire) et Michel Allaire (Nancy Guillette); Paulette Boivin, la mère des enfants; ses quatre petits-enfants: Mathilde, Charlotte, Guillaume (Sophie Bourdeau) et Olivier; ses trois arrière-petits-enfants: Elisabeth, Raphaëlle et Benjamin Allaire; son frère, Raymond Allaire; tous ses demi-frères et demi-sœurs; ses neveux et nièces Allaire et Boivin; ses beaux-frères et belles sœurs Beaumont et leurs conjoints conjointes: Jean Louis , Alain (Lise Thibodeau), Diane (Michel Perron), Pierre (Micheline Lemay), Christian (Sylvie Fortier) et Johanne; ainsi que ses neveux et nièces Beaumont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, Site web: www.coeuretavc.ca, Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, tél.: 418 525-4385 Site web: www.fondationduchudequebec.org.Des formulaires seront disponibles sur place.