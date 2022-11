Blue Jays de Toronto: le Rogers Centre se refait une beauté

Les projets de rénovation au Rogers Centre, domicile des Blue Jays de Toronto, dans le baseball majeur, sont bien partis.

La seule formation canadienne des ligues majeures avait annoncé des changements importants au stade au cours de l’été, pour un coût total de 300 millions. Les Jays ont d’ailleurs offert une mise à jour de la situation en publiant une vidéo et des photos sur leur compte Twitter.

Ainsi, pour cette première de possiblement trois phases, une bonne partie des estrades sera repensée, tout comme le tracé pour la clôture dans le champ. L’enclos des releveurs sera aussi surélevé, permettant aux partisans d’admirer de plus près les releveurs de leurs favoris.

Un total de 17 000 sièges a déjà été retiré, et ce, depuis le 18 novembre. De plus, 2,2 millions lb de matériaux ont pu être recyclés, ce qui inclut du béton, de l’acier et du métal.

La première phase devrait être finie à temps pour le début de la campagne 2023. Les deuxième et potentielle troisième phases auraient lieu lors des saisons mortes subséquentes.