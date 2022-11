Être chez nous, ça veut dire quoi?

Je me rends compte que de plus en plus, on tente de nous rendre responsables, nous les Québécois de souche, des mauvais traitements qui ont été infligés aux Premières Nations jadis. À un point tel que je me demande ce que je devrai faire dans cinq ou quinze ans pour me faire pardonner, tant je me sens coupable.

Est-ce que je devrais me sentir coupable, vu que je n’étais même pas née à ce moment-là, et que les responsables sont probablement tous morts ? Est-ce qu’il n’y aurait pas une date de péremption là comme ailleurs ?

Une pure laine

C’est trop facile de se laver les mains sous prétexte que les torts faits aux Autochtones datent d’il y a longtemps. Vouloir oublier qu’on a hérité de ce cadeau empoisonné, c’est comme vouloir nier son existence. Ça devrait au contraire nous rendre plus sensibles à tous les préjudices dont ils sont encore victimes et qu’on fait mine de ne pas voir.