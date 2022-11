La sœur de Kim Jong-un accuse l’ONU de faire preuve de «deux poids, deux mesures»

SÉOUL | L’influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fustigé le Conseil de sécurité de l’ONU, l’accusant de faire «deux poids deux mesures» après une réunion sur un tir nord-coréen de missile balistique intercontinental (ICBM), ont rapporté mardi des médias d’État.

La Corée du Nord a lancé vendredi un ICBM, conduisant le Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir lundi à New York pour discuter de la situation dans la péninsule coréenne.

La sœur de Kim Jong-un, Yo Jong, a accusé le Conseil de sécurité de fermer «les yeux sur les exercices militaires très dangereux» de Séoul et de Washington et sur «leur avide course à l’armement», dans un communiqué officiel repris par l’agence de presse nord-coréenne KCNA.

AFP

«Il s’agit manifestement de l’application (du principe) deux poids, deux mesures», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les États-Unis poussaient la péninsule coréenne vers «une nouvelle phase de crise» et mis en garde contre «une riposte plus forte».

«Plus ils s’acharnent sur les actes anti-RPDC (République populaire démocratique de Corée, nom officiel de la Corée du Nord, ndlr), plus ils seront confrontés à une crise sécuritaire fatale», a-t-elle averti.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le tir de vendredi effectué selon KCNA avec le Hwasong-17, surnommé le «missile monstre» par des analystes militaires.

Selon l’armée sud-coréenne, le missile a parcouru 1 000 km à une altitude de 6 100 km, ce qui est à peine moins que le Hwasong-17 que Pyongyang a affirmé avoir lancé le 24 mars.

Ce lancement est le dernier en date d’une série record de tirs effectués par Pyongyang ces dernières semaines.

Pyongyang a, à plusieurs reprises, imputé ces tirs aux manœuvres américano-sud-coréennes, qu’il juge provocatrices et agressives.

Séoul et Washington avertissent depuis des mois que la Corée du Nord s’apprête à réaliser un essai nucléaire, qui serait son septième.