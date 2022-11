La 14e présentation de l’événement-bénéfice « L’École des saveurs », au profit de la Fondation du Collège de Lévis, a rassemblé 220 personnes, le 11 novembre dernier à la cafétéria du Collège, pendant qu’un groupe d’une trentaine d’autres prenait le repas à la maison, en formule « pour emporter ». Résultat : des profits nets de 50 620 $ ont été amassés lors de cette soirée qui était sous la présidence d’honneur de Jean-François Têtu, président et directeur général du Groupe Tétu Inc, et ancien élève du Collège (1981-1988). Plusieurs élus lévisiens étaient sur place, dont les députés Dominique Vien et Bernard Drainville ainsi que le maire Gilles Lehouillier. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Amélie Landry, conseillère municipale, de Lévis ; Benoit Labbé, président de la Fondation ; Antoine Vachon, président de l’Association des Anciens et Anciennes ; François Bilodeau, directeur de la Fondation ; Jean-François Têtu, président d’honneur ; Tom Lemieux, président du Collège ; David Lehoux, directeur général du Collège, et les élèves bénévoles montrent le chèque.

Une trace artistique

Photo courtoisie

Jean-François Tétu, président et directeur général du Groupe Tétu Inc, et un ancien du Collège de Lévis (1981-1988), aime bien peindre des toiles par ces temps libres. Il a profité de la récente présentation de l’École des saveurs, événement-bénéfice au profit de la Fondation du Collège de Lévis dont il agissait à titre de président d’honneur, pour réaliser et léguer à la Fondation une œuvre de collection exclusive, une aquarelle intitulée Nos souvenirs, mon collège (photo), dont le tirage est limité à 175 reproductions de grande qualité, giclées sur papier Arches, signées et encadrées. Il veut, par cette trace artistique, rappeler aux anciens et anciennes les bons moments passés au Collège, qui d’ailleurs fêtera bientôt son 175e anniversaire. L’œuvre est offerte à la Fondation Collège de Lévis.

Défi réussi

Photo courtoisie

Le 5e défi cycliste Pédalons avec Louis contre l’obésité, réalisé le 13 août dernier, a dépassé son objectif initial qui était d’amasser 10 000 $. C’est un chèque record de 10 820 $ qui a été remis cette année à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie (IUCPQ) de Québec. Depuis cinq ans, le défi a permis de remettre plus de 35 475 $ à la Fondation pour financer la recherche et les traitements liés aux maladies métaboliques. Sur la photo, Rosemarie Chamberland, coordonnatrice aux activités de financement de la Fondation IUCPQ et Louis Fréchette, instigateur du défi Pédalons avec Louis contre l’obésité et patient de l’IUCPQ-UL.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 22 novembre 1963. Le président américain John F Kennedy, 46 ans, tombe sous les balles d'un tireur alors qu'il prend part à un cortège motorisé dans les rues de Dallas au Texas. La photo est prise quelques minutes avant son assassinat.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicolas Huot (photo), directeur de l'Académie de golf du Royal Québec de Boischatel et membre CPGA, 54 ans...Fred Pellerin, conteur, scénariste et auteur québécois, 46 ans...David Pelletier, ex-champion olympique patinage artistique, 48 ans...Boris Becker, ex-champion de tennis, 55 ans...Jean-Michel Anctil, humoriste, acteur, comédien et animateur, 56 ans...Pierre Vercheval, analyste football à RDS, 58 ans...Jamie Lee Curtis, actrice américaine, 64 ans...Yvan Cournoyer, ailier droit du Canadien (1963-1979), 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 novembre 2017 : Jean Lamarre (photo), 63 ans, président du CA de Télé-Québec et acteur de premier plan dans l’émergence du Québec Inc... 2018 : Gilbert Tourville, 61 ans, président de Trinity Hammocks, ex-restaurateur (Charbon steak house, L’Aviatic, Le Pavillon, Boudoir lounge, Café Loft)... 2016 : Claude Maurice, 84 ans, cofondateur des Résidences Caecitas et de la Fondation Caecitas... 2011 : Danielle Mitterrand, 87 ans, veuve de l'ancien président français François Mitterrand... 2007 : Maurice Béjart, 80 ans, chorégraphe français, célèbre créateur de ballets... 2006 : Gilles Grégoire, 80 ans, député de Frontenac et cofondateur du PQ...1998 : Yves Blais, 67 ans, député de Masson à l’Assemblée nationale... 1997 : Michael Hutchence, 37 ans, chanteur soliste de INXS... 1963 : John Fitzgerald Kennedy, 46 ans, 35e président des USA.