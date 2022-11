Qatar 2022: maintenant ou jamais pour la Belgique

La Belgique se fait vieillissante et pour cette équipe que l’on associe à une génération dorée, il commence à se faire tard.

Les « Diables rouges » ont beau caracoler au sommet du classement de la FIFA depuis plusieurs années, ils sont toujours à la recherche d’un précieux trophée.

Au Brésil, en 2014, ils se sont butés à l’Argentine en quarts de finale. En Russie, il y a quatre ans, ils se sont approchés du rêve, mais leur parcours s’est terminé en demi-finale face à la France, qui allait gagner la Coupe du monde quelques jours plus tard.

« Chaque fois que vous vous qualifiez, vous pensez que vous pouvez aller loin, qu’on ait une nouvelle génération ou pas », a avancé le sélectionneur Roberto Martinez.

« Il faut être pragmatique, on a trois matchs devant nous. Il y a deux Coupes du monde en une, il y a la phase de groupe et ensuite la phase éliminatoire. »

Des doutes

S’il y avait de l’espoir chez les partisans et les médias belges il y a huit et quatre ans, l’ambiance est moins joyeuse cette année. On a un peu l’impression que l’équipe nationale pourrait passer à côté de son tournoi.

Vétéran de la brigade défensive, Jan Vertonghen n’est pas du tout choqué et a même assuré qu’il comprenait la réaction dans le plat pays.

« Je comprends les doutes et les incertitudes parce que certains de nos leaders ne jouent plus pour l’équipe nationale et qu’ils nous manquent. Mais il y a des joueurs qui les ont remplacés.

« Si vous m’aviez posé la question il y a deux ans, j’aurais eu des doutes, mais j’ai vu les jeunes qui émergent et ils m’excitent énormément. »

Il reconnaît du même coup que c’est surtout en 2018 que la formation est passée à côté de quelque chose.

« Nous avions une équipe exceptionnelle, le niveau était exceptionnel et tout le monde était en forme », a dit Vertonghen.

Lukaku absent

On l’a appris il y a quelques jours, l’attaquant Romelu Lukaku ratera le début de la Coupe du monde en raison d’une blessure à l’ischiojambier gauche.

C’est un gros morceau qui manquera à l’attaque belge puisque l’athlète de 29 ans a inscrit 65 buts depuis ses débuts internationaux avec sa sélection nationale.

L’entraîneur Martinez a maintenu qu’il s’attendait à ce que Lukaku soit absent lors des deux premières rencontres de la phase de groupe.

« Il progresse de la bonne façon. Nous ne savons pas quand il pourra jouer, mais on vise le troisième match pour le moment. »