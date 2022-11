MoiAussi : le temps change les perspectives

Si les cinq dernières années ne vous avaient pas fait remettre en question vos a priori en lien avec les agressions à caractère sexuel, les deux dernières semaines y sont probablement parvenues.

L’ancien député Harold Lebel subit son procès au même moment où tout le dossier « Julien Lacroix » refait surface.

Revoir les événements

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les plaignantes admettent à plus d’une reprise avoir « changé de perspective » sur les événements qu’elles racontent avoir vécus.

Le mouvement #moiaussi a placé les victimes au cœur du débat, libérant enfin la parole de plusieurs femmes qui s’étaient réfugiées dans le silence trop longtemps.

Ce mouvement a aussi changé le point de vue de femmes qui, avant, n’auraient même pas pensé que ce qu’elles avaient vécu pouvait s’apparenter à une agression.

Ce qu’évoque la plaignante dans l’affaire Harold Lebel constitue certainement une agression à l’ère post #moiaussi. Combien de ces situations ont autrefois été qualifiées de « mauvaises soirées » ?

On s’est mal compris, on ne s’est pas senties respectées, on n’a pas eu de fun, on passe à autre chose. Des générations de femmes ont vécu ça.

Demandez à celles qui vous entourent si elles ont déjà vécu des événements comme ceux qui sont racontés par plusieurs dénonciatrices de Julien Lacroix, vous serez peut-être surpris.

Puis, le temps, le discours social, le contexte politique et juridique changent, et les perceptions aussi. Avec le recul, c’était bien une agression même si, au moment des faits, elle n’a pas été vécue comme telle.

Cette réévaluation des événements passés est normale. Ce qui ne l’est pas, c’est qu’on refuse d’entendre cette même réévaluation quand elle se fait en sens inverse.

Je te crois, mais juste des fois.

Il n’y a pas d’absolu dans le parcours de ces femmes. Cessons de vouloir les enfermer dans des rôles qu’elles refusent de jouer.