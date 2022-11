Salon des artisans: des œuvres uniques et des produits du terroir

Le Salon des artisans de Québec est de retour à Québec juste à temps pour des achats des fêtes originaux qui favorisent l’achat local.

Les organisateurs mettent actuellement la touche finale à la 17e présentation de l’événement de métiers d’art au Centre de foires de Québec. Du 25 novembre au 4 décembre, plus de 150 artisans accueilleront le public avec des objets artisanaux, des œuvres d’art uniques et des produits du terroir.

« Ça commence à prendre vie comme par les années passées. On est très content d’être de retour. Les gens veulent des choses qu’ils ne retrouvent pas dans les centres commerciaux », affirme le promoteur Roger Paradis.

Comme la majorité des activités, l’événement avait été annulé en 2020, mais l’organisation avait réussi de justesse à réunir une partie de ses artisans, l’an dernier, avant que la pandémie ne bouscule la période des Fêtes.

Pour cette industrie, la pandémie a été très difficile. Beaucoup d’artisans vivent avec les salons et, depuis 2020, leur passion a été ébranlée.

Agroalimentaire

C’est donc le grand retour à la normale en 2022 pour faire le plein de cadeaux québécois tels que bijoux, produits de soins, objets en bois, poterie et céramique.

Le salon charmera aussi le public avec sa zone agroalimentaire. Les visiteurs pourront faire leur choix parmi terrines, épices, fromages, saucisses, caramels, confitures, vins et bières.

Du 25 novembre au 4 décembre, le salon sera ouvert du lundi au mercredi de 11 h à 18 h, les jeudis et vendredis de 11 h à 21 h et les samedis et dimanches de 10 h à 17 h. L’entrée et le stationnement sont gratuits.