Transport médical: un nouveau hangar pour Airmedic à Québec

Airmedic construira un nouveau hangar spécialisé dans le transport médical à l'aéroport international Jean-Lesage.

Cette nouvelle infrastructure permettra à l'entreprise d’augmenter sa capacité opérationnelle et son offre de service en transport médical aéroporté et héliporté. Airmedic affirme que la demande de transport aérien est à la hausse.

Jean-François Racine / Journal de Québec

Des bureaux et un équipement du type caserne devraient aussi optimiser le temps de réponse des équipes de vol. La bâtisse pourra notamment accueillir un plus grand nombre d'appareils. Une pelletée de terre officielle a été faite mardi.

« L'annonce faite par le premier ministre d'un programme de transport médical héliporté pendant la campagne électorale et la volonté d'améliorer le soutien aéroporté aux communautés éloignées nécessitera à court terme l'utilisation d'une force opérationnelle rapide et adaptée » affirme Sophie Larochelle, cheffe de direction d'Airmedic.

Plusieurs régions du Québec ont d’ailleurs été identifiées comme névralgiques par François Legault.

« Nous sommes fiers qu'Airmedic ait choisi l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec » s'est réjoui Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Airmedic possède actuellement six PC-12, un avion à réaction PC-24 et six hélicoptères spécialisés en transport médical.