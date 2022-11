Un honneur pour Albert Pujols à sa dernière saison avec les Cardinals de St. Louis

Le baseball majeur a reconnu la dernière campagne en carrière d’Albert Pujols, avec les Cardinals de St. Louis, mardi, en lui attribuant le titre du joueur ayant effectué le meilleur retour au jeu dans la Ligue nationale.

L’athlète de 42 ans avait signé un contrat d’une saison à peine 10 jours avant l’ouverture de la dernière campagne, dans le but de faire sa tournée d’adieu, entre autres.

Mais le vétéran de 22 saisons dans le baseball majeur a fait bien plus que ça, lui qui a cogné 24 circuits, dont 18 en deuxième moitié de saison. Cette superbe fin de saison lui a même permis de franchir la barre des 700 circuits en carrière, devenant le quatrième frappeur de l’histoire à accomplir ce fait. Il a ainsi rejoint trois légendes du sport à ce niveau en Barry Bonds, Hank Aaron et Babe Ruth.

Pujols ajoute ainsi ce trophée à de nombreux autres honneurs qu’il a reçu tout au long de sa carrière, dont trois titres du joueur le plus utile, celui de recrue de l’année dans la Nationale en 2001, six Bâtons d’argent et deux Gants d’or. Sur le plan collectif, il a aussi remporté la Série mondiale à deux occasions.

Le lanceur des Astros de Houston Justin Verlander s’est vu décerner le même honneur dans l’Américaine.