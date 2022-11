Un nouveau VG à la Ville de Québec pour les sept prochaines années

Le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, dont le mandat vient à échéance, cédera son poste à Daniel Rancourt à compter du 1er janvier 2023.

Les élus de la Ville de Québec ont entériné la nomination de M. Rancourt, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Comme le prévoit la Loi sur les cités et villes, son mandat sera d’une durée de sept ans.

Le comité de sélection, qui a recommandé sa nomination de façon unanime, n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver un successeur à M. Samson puisque M. Rancourt travaille déjà au bureau du vérificateur général de la Ville de Québec depuis 2011.

Il occupe actuellement la fonction de directeur de la Division de la vérification de l’optimisation des ressources et des mandats spéciaux. Ce faisant, il collabore déjà l’administration du bureau, gère les missions de vérification de l’optimisation des ressources et gère la Ligne de signalement portant sur la fraude et l’inconduite.

Celui qui possède un plus de 25 ans d’expérience avait également travaillé, auparavant, au Bureau du vérificateur général du Québec pendant 8 ans.

«Le vérificateur général joue un rôle essentiel dans la gouvernance de la Ville. Indépendant du maire et du comité exécutif, il rend compte au conseil municipal. Ses constats et recommandations permettent aux élus d’avoir un portrait juste de la gestion de la Ville», rappelle la Ville dans un communiqué diffusé mardi matin.

Hommage à Michel Samson

Le conseiller du district de Cap-Rouge-Laurentien, Louis Martin, a rendu hommage hier au travail de M. Samson, qui est en poste depuis le 1er janvier 2016. Auparavant, il avait également œuvré comme vérificateur général à l’Assemblée Nationale.

«J’ai eu a chance d’être membre du comité de vérification, donc de travailler avec le vérificateur. Il a fait un travail spectaculaire. On est chanceux d’avoir un vérificateur de sa trempe. Félicitations à M. Samson et son remplaçant!», a déclaré celui qui préside aussi le conseil municipal.

Le conseiller indépendant Jean-François Gosselin a également encensé sa rigueur et son «excellent travail» au fil des ans.