BOURASSA, Irène



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 18 novembre 2022, à l'âge de 105 ans, est décédée madame Irène Bourassa, fille de feu Alphonse Bourassa et de feu Angéline Guay. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: feu Sr Madeleine, Gisèle (feu Roger Lemieux) et feu Lucille (feu Léo Bélanger); ses neveux: René Bélanger et Claude Lemieux (Line Tailleur), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Lévis et toute l'équipe du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou des dons à la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches.