MOISAN, Marjolaine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 novembre 2022, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédée madame Marjolaine Moisan, fille de feu madame Ange-Emma Bérubé et de feu monsieur Henri Moisan. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa sœur Huguette, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'Offrandes de messes ou un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site Web: www.fondation-iucpq.org.