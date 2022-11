[BALADO] La Zone payante: c’est le moment de séparer les hommes des enfants dans la NFL

Plusieurs entraîneurs dans la NFL, dont l’inimitable Bill Belichick, ont souvent répété que c’est une fois le Thanksgiving arrivé que la vraie saison commence. Dans notre nouvel épisode de La Zone payante, on observe à quel point les hommes seront séparés des enfants dans les semaines à venir.

• À lire aussi: NFL: de gros enjeux pour les matchs du Thanksgiving

• À lire aussi: NFL : les Cardinals congédient un entraîneur quelques heures avant un match

• À lire aussi: Temple de la renommée du football: les demi-finalistes dévoilés

L’étau se resserre sur certaines équipes comme les Packers, qui s’accrochent désespérément à un filet d’espoir pour se qualifier pour les séries. Pour d’autres, comme les 49ers et les Buccaneers, le vent semble avoir enfin tourné après des départs difficiles.

Des clubs aux fiches reluisantes comme les Eagles, les Vikings, les Jets et les Giants se pavanent, mais pourraient-ils connaître des ennuis? Qu’en est-il pour d’autres formations émergentes comme les Titans et Bengals, qui n’auront pas de cadeau d’ici la fin de la saison? La Zone dresse un portrait de la situation à un tournant critique de la saison dans son segment actualités, ainsi qu’en répondant à de nombreuses questions des auditeurs.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Vous l’avez constaté cette saison, votre balado centré sur la NFL accorde aussi une place à notre football local. Cette semaine, le Rouge et Or croisera le fer avec les Huskies de la Saskatchewan à London, dans le cadre de la Coupe Vanier. Rien de tel pour en discuter que notre invité spécial, qui a vécu cet affrontement de l’intérieur par le passé avec le Rouge et Or, Arnaud Gascon-Nadon. Ce dernier parle aussi de sa relation amour-haine avec le football et de son amour pour les Jets.

Les 32 équipes sont en action cette semaine et nos deux analystes y vont de leurs prédictions.

Et la rubrique «Au Bar!» dans tout ça? Un abonné perpétuel rejoint cette semaine une organisation qui est... peu appétissante! Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook pour nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l’équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette